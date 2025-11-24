¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºÇ¾å³¬¤Ç¤Î¶õ¤ÁãÈï³²¤ò²óÁÛ¡ÖÁë¥¬¥é¥¹³ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×Ä¶ÂçÊª²Î¼ê¤âºß½»
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ²Î¼êÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤Ë¶õ¤ÁãÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²¬Â¼¤ÏÁ°ÃÊ¤Ç¤«¤Ä¤ÆÊ¡»³¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÊ¡»³¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éô²°¤Ë¡Ö²ÃÆ£À²É§·¯¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¶õ¤Áã¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢²¶¤ó¤È¤³¡£¤Û¤ó¤Ê¤é¥Ð¡¼¥Ã¤Æ°ìÀÆ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¡£°ìÈÖ¾å¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¾å¤ÇÁ°¡¢´Ý¸«¤¨¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÁë¥¬¥é¥¹³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡ÊÉô²°¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤ì¡©¡¡²¿¤«¤Á¤ã¤¦¤Ê¡£¶õµ¤¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦²¼¤Ë¥Ð¡¼¥Ã¤Æ¥¬¥é¥¹ÊÒ¤¬Íî¤Á¤Æ¤Æ¡£¤è¤¦¸«¤¿¤é¡¢¤Ò¤¤À¤·¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ò¤¤À¤·Á´Éô³«¤¤¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£±³¤ä¤í¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¹²¤Æ¤ÆÅÅÏÃ¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¥×¥í¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤¹¤Í¤È¡£Â·Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤¬¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¼è¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¸¤ãÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤è¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£·ë¶ÉÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£²¿¤«¼è¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤âÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Èï³²ÆÏ¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£