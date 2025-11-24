¡ÖÆþÍá¥·¡¼¥ó¤â¡©¡ª¡×¡¡Ç¯ËöÊüÁ÷¤Î¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¡¡39ºÐ½÷Í¥¤ÎÇ¦¤Ó»Ñ¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ
¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î28Æü¸á¸å6»þÊüÁ÷¤ÎTV¥É¥é¥Þ¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¡ÊBS-TBS¡Ë¤Ç¡¢Ç¦¤Ó¤Î½÷À¡¦»íÇµÌò¤òÌ³¤á¤ë¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇ¦¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ¦¼Ô»Ñ¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤µ¤ó
¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èand20¼þÇ¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤äÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÇ¦»Ñ¤ËÊüÁ÷¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËãÎ¤»ÒÍÍ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿å¸Í²«Ìç³Ú¤·¤ß¡¡Ç¦¼ÔËãÎ¤¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¦¼Ô¡Ê¤¯¥Î°ì¡Ë»Ñ¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¿è¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÏÂÁõ¤¬ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖËãÎ¤»Ò¤Á¤ã¤ó¿å¸Í²«Ìç¤È¸À¤¨¤ÐÆþÍá¥·¡¼¥ó¡ª¡ª¡×¡ÖÆþÍá¥·¡¼¥ó¤â¡©¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TV¥É¥é¥Þ¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤Ç¤Ï1985Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂè16Éô°Ê¹ß¡¢¡Ö¤«¤²¤í¤¦¤ª¶ä¡×Ìò¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½÷ÀÇ¦¼Ô¤ò±é¤¸¡¢ÄêÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÆþÍá¥·¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£