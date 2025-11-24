Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯ÁíÍý¡¢G20¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇÂ¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤È³«¤«¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¤ò¶¯Ä´
Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤Ï11·î22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¾·ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡ÊG20¡Ë¼óÇ¾²ñµÄÂè20²ó²ñ¹ç¤ÎÂè1¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÊñÀÝÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÁíÍý¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÏºÆ¤Ó½ÅÂç¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ì¹ñ¼çµÁ¤äÊÝ¸î¼çµÁ¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÇ°×À©¸Â¤äÂÐÎ©¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢G20¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤òÄ¾»ë¤·¡¢²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¡¢³Æ¹ñ¤¬·ëÂ«¤È¶¨ÎÏ¤Î¥ì¡¼¥ë¤ËÌá¤ë¤è¤¦¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤Î²óÉü¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍûÁíÍý¤Ï¡Ö¼«Í³ËÇ°×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¡¢³«¤«¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤äÌ·½â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤òµá¤á¡¢Áê°ãÅÀ¤ò»Ä¤¹Êý¿Ë¤ò·ø»ý¤·¡¢Íø±×¤ÎºÇÂç¸øÌó¿ô¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤¤¤À¤·¡¢Ê¿Åù¤Ê¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¶Áè¤äËà»¤¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ñºÝ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¾å¤ÎÆñÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò·ø»ý¤·¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¤ä¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Î²þ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÈ¯¸À¸¢¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝ·ÐºÑÃá½ø¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¤·¤¿¼óÇ¾¤é¤Ï¡¢G20¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·ëÂ«¤È¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤òÍÊ¸î¤·¡¢¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤Ç¶Ñ¹Õ¤Î¼è¤ì¤¿¡¢ÊñÀÝÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë