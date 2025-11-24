½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖËÌÀé½»¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹±èÀþ¤Ë¤Ï¡¢ÊØÍø¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÄÀË¤«¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤äÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â©¤Å¤¯±Ø¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍýÁÛ¤Î±Ø¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î14¡Á17Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÎÉ¤¤¤ªÅ¹¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ³¹¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö±É¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤ÆÅÄ¼Ë¤¹¤®¤â¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö²¿½è¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼«Á³¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç½»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Þ¤ÇÄÌ¤¨¤ëµ÷Î¥¤Ç¡¢¤½¤³¤½¤³ÅÔ²ñ¤«¤Ä¼«Á³¤âË¤«¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡Ö¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬±Ø¼þÊÕ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤¦ÍøÊØÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§ËÌÀé½»¡¿53É¼ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Ë¤¢¤ëËÌÀé½»±Ø¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢JR¾ïÈØÀþ¡¢ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡¦ÀéÂåÅÄÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëµðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¤ÍøÊØÀ¤È±Ø¼þÊÕ¤Î³èµ¤¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡¢²¼Ä®¾ð½ï¤¬»Ä¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ã±¿È¼Ô¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹¡¿68É¼ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹±Ø¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¼«Á³´Ä¶¤¬Î¾Î©¤·¤¿¡ÖÅÔ²ñ¤È¼«Á³¤ÎÍ»¹ç¡×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä·×²èÅª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¯³èµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
