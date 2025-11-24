BE:FIRST¡ß¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡×¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥ÉÈ¯Çä¡ª¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼´Æ½¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÁ´6¼ïÎàÅ¸³«
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÈBE¡§FIRST¡É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í¤¨¤¿¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷
¢£¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤ÈBE¡§FIRST¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´Æ½¤¤·¤¿¾¦ÉÊÁ´6¼ïÎà¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò»È¤Ã¤¿SHUNTO´Æ½¤¤Î¡Ö¤Í¤®±öÆÚ¥«¥ë¥Ó½Å¡ÊÇþÈÓ¡Ë¡×¤ä¡¢ÃæÂÀ¤ÎÌÍ¤ËÆÃÀ½¾ßÌý¤À¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿SOTA´Æ½¤¤Î¡Ö¿ÉÌ£Á¹¤À¤ì¤ÎÌý¤½¤Ð¡×¤Ê¤É¡¢¿©Íß¤½¤½¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËõÃã´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ëRYUHEI´Æ½¤¤Î¡ÖËõÃã¡õ¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡×¤ä¡¢2¼ï¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿JUNON´Æ½¤¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ü¥ó¥Ö¥±¡¼¥ ¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ô¡¼µ¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ë¤Æ¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î10Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ with BE¡§FIRST¡×¤ÎÆÃÊÌ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
