「なんてこった」驚きの声

両親は日本でも知られる元プロ野球選手と元女優…。娘の最新姿に心配の声が上がっている。

プロ野球・読売ジャイアンツの投手としてプレーした趙成萊(チョ・ソンミン)さん(享年39)と、韓国のトップ女優、故チェ・ジンシルさん(享年39)の娘で、インフルエンサーのチェ・ジュンヒ(22)がインスタグラムに最新ショットを公開した。

撮影中のチェはノースリーブの白いハイネック姿。腕にはタトゥーが見え、凛々しい視線を送っている。

この投稿に「いや、でもなんでこんなに細いの...?」「自分の体を大事にして欲しい」「いつも頑張ってるね!! 」「今も きれいだけど おいしいもの いっぱい 食べて 幸せになってね 」「なんてこった」などの声が寄せられていた。 チェは、2003年3月1日生まれ。両親は00年に結婚するも04年に離婚。母チェ・ジンシルさんは08年に、父チョ・ソンミンさんは13年に逝去した。今年3月28日の投稿では自身の体型変化について「170センチ96キロ > 170センチ44キロ」と明かしている。

父チョ・ソンミンさんは投手として読売ジャイアンツで1996年から2002年まで所属。母チェ・ジンシルさんはドラマ「嫉妬」(1992年、MBC)をはじめ数多くの人気ドラマや映画に出演した90年代を代表する女優のひとり。



