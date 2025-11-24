¡Ö¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¡ª¡×Â´¶ÈÈ¯É½àµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¥¢¥¤¥É¥ëá¤Î¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¤Ã¤¹¡×
µ©¾¯¤Ê»Ñ¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÄØÌî¤æ¤¦¤³¤¬¡¢»¨»ï·ÇºÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥³½Ð¤·¥ì¥¢¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Á°È±¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÉáÃÊ¤È°ã¤¦µ©¾¯¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥³½Ð¤·¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ç¥³½Ð¤·¤Æ¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÇâÁ¤·¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄØÌî¤Ï°ñ¾ëÂç³ØÍý³ØÉôºß³ØÃæ¤Î2020Ç¯¤Ë¡Ö¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡ÖÄØ¤Î¿§¡×(KADOKAWA)¤ò½ÐÈÇ¡£24Ç¯¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£º£Ç¯10·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò2026Ç¯½éÆ¬¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£