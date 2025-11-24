Èæ²ÅÂç¸ã¤¬¡È¿ÊÂà¡É¤Ë¸ÀµÚ!?¡¡¹áÀî¾ÈÇ·¡Ö¡ÈÁª¼ê¡É¤È¸Æ¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡ÄÅ·¿´VSÂó¿¿¤òÅ¸Ë¾
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¸µWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê30¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖPRIME VIDEO BOXING 14¡×¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2»î¹çÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¤«¤é¡ÖÈæ²ÅÁª¼ê¡ª¡ÈÁª¼ê¡É¤È¸Æ¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£Èæ²Å¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÂó¿¿¤Ï¡¢Èæ²Å¤ÈÆ±¤¸¤¯¡È95Ç¯ÁÈ¡É¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï°ìµéÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢12R°ÊÆâ¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ12²ó¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£