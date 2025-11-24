µÈÅÄÈ»¿Í¤¬JRA1200¾¡Ã£À®¡ª»Ë¾å34¿ÍÌÜ¡¢Âç¥±¥¬¹îÉþ¤Î°Î¶È¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡µÈÅÄÈ»¿Íµ³¼ê¡Ê41¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬24Æü¤ÎÊ¡Åç¶¥ÇÏ11R¡¦±ü±©S¤Î¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢JRAÄÌ»»1200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£JRA»Ë¾å34¿ÍÌÜ¡¢¸½Ìò18¿ÍÌÜ¡£04Ç¯3·î¤Î½éµ³¾è°ÊÍè¡¢ÄÌ»»1Ëü4142ÀïÌÜ¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£JRA½Å¾Þ28¾¡¡Ê¤¦¤ÁG15¾¡¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯4·î¤ÎÊ¡ÅçÌÆÇÏS¤ÇÍîÇÏ¤·¡¢³°½ýÀ¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÌó5¥«·îÈ¾ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎµÏ¿Ã£À®¤Ë¡¢µÈÅÄÈ»¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï2Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê1200¾¡¤òÃ£À®¡Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¡Ê¤³¤ÎÌó3Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ë¿É¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¤¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¼«¿È¤ÎJRA½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿06Ç¯4·îÊ¡ÅçÌÆÇÏS¡Ê¥í¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¨¥¤¥à¡Ë¡¢08Ç¯Ê¡ÅçÌÆÇÏS¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥«¥ó¥Ê¡Ë¡¢09Ç¯Ê¡ÅçµÇ°¡Ê¥µ¥Ë¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ë¡¢17Ç¯Ê¡ÅçÌÆÇÏS¡Ê¥¦¥¥è¥Î¥«¥¼¡Ë¤È½Å¾Þ4¾¡¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄÈ»¤Ï¡Ö¡Êº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÆÃ¤Ë¿ô»ú¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÌ¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ËËÜÅö¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¤Î¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤ÏÊ¡Åç¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£