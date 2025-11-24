ÂæÏÑ¡ÖÆüËÜ¤ÎÂÐ±þÉÔÌÀ¡×¡¡Í»ö¤ÎºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬º¸±¦
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤ËÆüËÜ¤¬ÂæÏÑËÉ±Ò¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×¤ÊÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£Í»ö¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤ÐÊÆ¹ñ¤Î»ÑÀª¤äÆüËÜ¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡³°¸òÉô¤¬Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÂæÏÑÍ»ö¤ËÌÀ³Î¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡×¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡ØÀïÎ¬Åª¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¡Ù¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¤ò¶¦¤ËËÉ±Ò¤¹¤ë¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ³¤¶®¤Ç¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤ì¤ÐÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀ¯¼£ÅªÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÂÖÅÙ¤äÆüËÜ¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¡£ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ê¤ÉÌ±¼ç¼çµÁ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡¢¹ñ²È°ÂÁ´¶É¤âÎ©Ë¡±¡¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤ò½ä¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂÐÆü¶¯¹ÅÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·Ù²ü¿´¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£