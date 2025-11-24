¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ë¥¯¥é¥¹²ñ¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬Íè¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©½Ð±é¼Ô¤ÇÊ£¿ô°Õ¸«¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤â·è¤á¼ê¸«¤Ä¤«¤é¤º
²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Æ±Áë²ñ¤Î°ÆÆâ¤¬¡ÖÍè¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤«¤é¶¿¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥¹²ñ¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¤À¤±¹çÀ®¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¡×¤Èµ¿Ìä¤¬Åê¤²³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£
¶¿¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¹²ñ¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Ï¥¬¥¤¬Íè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈMC¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡ÖÆ±µéÀ¸¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£MC¿ÀÅÄ°¦²Ö¤â¡ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤ó¤«¤Ê¤¡¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤È¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤ËÆ±µéÀ¸¤¬µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤È¥¯¥é¥¹²ñ¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬ÅêÈ¡¤µ¤ì¤¿¤±¤ÉÌ¤Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£
¶¿¤Ë¥¯¥é¥¹²ñ¤Î¾·ÂÔ¾õ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¥Ê¥¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë²óÅú¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£