¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï21¡¢22Î¾Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥«¥¤¥íÀë¸À¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ´ØÏ¢¤Î¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ä·³³È¤Î´í¸±¤ÊÆ°¤¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤Î3¥«¹ñ¼óÇ¾¤Ï1943Ç¯11·î22¡Á26Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥«¥¤¥í¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÂÐÆüºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤Ç¥«¥¤¥íÀë¸À¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£Àë¸À¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ç¸¢¤òÌÀ³Î¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÊÆ±Ñ3¥«¹ñ¤Ï45Ç¯¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¸å¤Ë¥½Ï¢¤â»²²Ã¡£¡Ö¥«¥¤¥íÀë¸À¤Î¾ò·ï¤ÏÉ¬¤º¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÆ±Ç¯9·î¤Ë¹ßÉúÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Î¾ò¹à¤òÀ¿¼Â¤ËÍú¹Ô¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»Ô»á¤ÏÀèÆü¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬ÆüËÜ¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¸øÁ³¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¡×¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÂæÏÑ³¤¶®¾ðÀª¤ËÉðÎÏ²ðÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥íÀë¸À¤ä¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Ê¤É¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ëÀïÁè¹Ô°Ù¤Î¿¯Î¬À¤â³ÎÇ§¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÀïÇÔ¹ñ¤È¤·¤ÆÉé¤¦µÁÌ³¤òÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤·¤¿¡£µÁÌ³¤Ë¤Ï´°Á´¤ÊÉðÁõ²ò½ü¤ä¡¢ºÆÉðÁõ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»º¶È¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î±¦ÍãÀ¯¼£²È¤Ï¶áÇ¯¡¢·³³È¤òÀä¤¨¤º¿ä¤·¿Ê¤á¡¢Ê¿ÏÂ·ûË¡¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¤ÎÍýÇ°¤ò·Á³¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤¬°ìÁØ²ÃÂ®¤·¡¢¡ÖËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¡×¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤Ê¤É¤Î²þÄû¤ò»î¤ß¤ë»ÑÀª¤¹¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î¸ÀÆ°¤ÏÃø¤·¤¯¸í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤«¤ÄÄ©È¯Åª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹â»Ô»á¤Î°ìÏ¢¤Î¸í¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤¬¥«¥¤¥íÀë¸À¤Ê¤É¤Î¡Ö·è¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Îò»Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝË¡¤ä¹ñºÝ´Ø·¸¤Î´ðËÜ½àÂ§¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¤º¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Îã»¸µ¿¢¡Ê¥¦¡¦¥¦¥©¥ó¥·¥¯¡Ë¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎò»Ë¤äÎÎÅÚ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ç¿¿¤ÎÈ¿¾Ê¤ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹ñºÝÌäÂêÀìÌç²È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î¸í¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤¬·³¹ñ¼çµÁ¤ä³ÈÄ¥¼çµÁ¤Ê¤É´í¸±¤Ê·¹¸þ¤Ø¤ÎµÕÌá¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¸å¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈË±É¤È°ÂÄê¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¶¥Ï¥í¥ïÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Àï¸å¹ñºÝÃá½ø¤Ë¸øÁ³¤ÈÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤¬Îò»Ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¾å¤Î¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£