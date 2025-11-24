²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤È¤Ï¡¡Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¡È¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¡É¤ÇÌ¥Î»¡ÄºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï10·î
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡áËÜÌ¾¡¦ÊÒ²¬ÆóÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬24Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£64ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¾¾ÃÝ¤¬È¯É½¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï¸ÞÀ¤ÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÏ»ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡£¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯12·î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ö½½ÃÊÌÜ¡×¤Î°ì»ÒÍ³¾¾¤ÇÊÒ²¬ÆóÏº¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¡£¾¼ÏÂ44¡Ê1969¡ËÇ¯11·î²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÑþÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤ÎÃúÃÕ»°µÈ¤Û¤«¤Ç»ÍÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡£Ê¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯5·î²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇÌ¾Âê¾º¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡»þÂåÊª¡¢À¤ÏÃÊª¡¢¿·ºî¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Å¨Ìò¤«¤éÏ·¤±Ìò¡¢³ê·ÎÌ£¤Î¤¢¤ëÌò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÉñÂæ¤ÎÏÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¡¡É÷³Ê¤È¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤ò»ý¤Á¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¡ÖÅÏ³¤²°¡¦ÂçÊª±º¡×¤ÎÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¡¢¡Ø½Ó´²¡Ù¤ÎÀ¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯¡¢¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ÎÉà¶åÂÀÉ×¡¢¡ØÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤ÎÆî¶¿ÎÏ´Ý¡¢¡Ø²Æº×Ï²²Ö´Õ¡Ù¤Î»°²Ï²°µÁÊ¿¼¡¡¢¡ØÈ±·ë¿·»°¡Ù¤Î²È¼çÄ¹Ê¼±Ò¡¢¡Ø²ÏÆâ»³¡Ù¤ÎËÌÂ¼ÂçÁ·¡¢¡Øµû²°½¡¸ÞÏº¡Ù¤ÎÉãÂÀÊ¼±Ò¡¢¡Ø²ÎÉñ´ìNEXT Û°¤Î¿¹¤ËÀ³¤àµ´¡Ù¤Î¥¦¥é¥Ù¤Ê¤É¤ò±é¤¸¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤±éµ»¤ÇÉñÂæ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤ÏÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·îÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù½ê²½Ì¯Ç°Ë·¡¢¡ØÁÍ¾®Ìæ½ÕÃå¿÷·Á¡ÙÄÔÈÖÍ¿ÁÚÊ¼±Ò¤Ê¤É¡£
¡¡Ê¿À®10¡Ê1998¡ËÇ¯Âè½½¼·²óâÃ»³ÀÄ²Ì¾Þ½õ±é¾Þ¡£
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï¡¢Áòµ·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£