ÃæÅÄÍþ»Î¤¬V2¡¢4²óÅ¾3ÅÙÀ®¸ù¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï24Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï17ºÐ¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¤¬¹ç·×255.25ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2°Ì¤ÎÀ¾ÌîÂÀæÆ¤ËÌó20ÅÀ¤ÎÂçº¹¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç2¼ïÎà¡¢·×3ÅÙ¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡éâ¸¶ÂçÌï¤¬3°Ì¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏSP¼ó°Ì¤Ç17ºÐ¤ÎÅçÅÄËã±û¤¬»Ë¾å½é¤Î5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ò±éµ»¡£2°ÌÈ¯¿Ê¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄ²ê°Í¤ä3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¶ûÅÄ°éÎÉ¤Î¤Û¤«¡¢ÅçÅÄ¡¢²¬ÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²¬ËüÍ¤»Ò¡¢¶âÂô½ã²Ó¤â³ê¤ë¡£