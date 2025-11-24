±ÊÈøÍ®Çµ¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â¡ÈÂçÊª´¶¡É¢ªµÑ²¼¤Ç¡Öº£¤Ï¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡×
¡¡»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÄ´ÉÛ»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´õË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªµ´ÂÀÏº¡¢¤Í¤³Ì¼¡¢¤Í¤º¤ßÃË¤È¤Í¤³Ì¼»Ñ¤Ç¸µµ¤¤ËÍÙ¤ë±ÊÈøÍ®Çµ
¡¡¤³¤È¤·¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¤ä¥Á¥¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£µë¿©¤Ç¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤À¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°¦¤ò¹ðÇò¤·¤¿±ÊÈø¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1ÈÖ¤Î´õË¾¤Ï¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡ÈÂçÊª´¶¡ÉÉº¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤ÈµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢²È¤Ë¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤È¤ï¤é¤ÓÌß¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤ªÃÄ»Ò¤È¤ªÌß¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ÉÛ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ó¡¢Ì¿Æü¤Î11·î30Æü¤ò¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤È¤·¡¢¿åÌÚ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ º£Ç¯¤Ï»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¥²¥²¥²´÷¤Î¼èÁÈ¤â10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÍÅ²ø¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ë±ÊÈø¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤Í¤³Ì¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
