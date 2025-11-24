Á´¹ñ¤Ë¤ï¤º¤«50Æ¬ ²»¤òÅÁ¤¨¤ÆÌ¿¤ò¼é¤ë¡ÈÄ°Æ³¸¤¡É Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¡Únews23¡Û
¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÄ°Æ³¸¤¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê²»¤ò¸«¶Ë¤áÅÁ¤¨¤ëÄ°Æ³¸¤¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤ï¤º¤«50Æ¬¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤½¤ÎÌò³ä¤È²ÝÂê¤ònews23´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡ÛÄ°Æ³¸¤¤¬·±Îý¤Ç³Ð¤¨¤ë¼ç¤Ê²»
¡ÖÂç»ö¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×²»¤òÊ¹¤Ê¬¤±ÅÁ¤¨¤ë¡ÖÄ°Æ³¸¤¡×
¿¹²¬¸«ÈÁ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¤ËÅÓÃæ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
ÅÔÆâ¤Ë½»¤à¿¹²¬¸«ÈÁ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¡£ÊäÄ°´ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â²»¤ÏÏÄ¤ó¤ÇÊ¹¤³¤¨¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Î²»¤Ê¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿¹²¬¤µ¤ó¤Î¼ª¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸¤¤Î¤«¤Ê¡Ê4ºÐ¡¦¥á¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤Ë¿¨¤ì¡¢°ìÌÜ»¶¤Ë¸¼´Ø¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ê¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä°Æ³¸¤¡£Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê²»¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿¹²¬¸«ÈÁ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡ÖÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÂ¾¤Î²È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Î²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Á´¤¯È¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤ÎÉ×¤â¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¼¤Ç¸ß¤¤¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤«¤Ê¤Ë¹ç¿Þ¤òÁ÷¤ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ò·Ò¤°¤Î¤â¡¢¤«¤Ê¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¿¹²¬¸«ÈÁ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤Ï¡¢¤«¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×
ÊÝ¸î¸¤¤«¤éÄ°Æ³¸¤¤Ø ºÒ³²¤«¤éÌ¿¤ò¼é¤ëÌò³ä¤â
Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó31Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä°Æ³¸¤¤Î¿ô¤Ï¤ï¤º¤«50Æ¬¤Û¤É¡£ÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
Ä°Æ³¸¤¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤¦ÅÔÆâ¤Î»ÜÀß¡£Ä°Æ³¸¤¤Ï¸¤¼ï¤Ë·è¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÄ°Æ³¸¤¶¨²ñ¤Ç¤Ï¸õÊä¸¤¤Î8³ä¤¬ÊÝ¸î¸¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç·±Îý¤Ë¤Ï¤²¤à¡¢3ºÐ¤Î¤Ï¤¸¤á¡Ê¥ª¥¹¡Ë¡£Ç¥¿±Ãæ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÄ°Æ³¸¤¶¨²ñ ÍÇÏ¤â¤È ²ñÄ¹
¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤ÎÉÔ¹¬¤Ê»Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»ä¤É¤â¤â¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤É¤â¤Î´ê¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÄ°Æ³¸¤¶¨²ñ¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ä²ÐºÒÊóÃÎµ¡¤Î²»¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤Ê¤É¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë²»¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ï¤¸¤á¡£¤³¤ì¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÍè¤¿¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒÌµÀþ¤Ê¤É¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÄ°Æ³¸¤¶¨²ñ ÍÇÏ¤â¤È ²ñÄ¹
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
Ä°Æ³¸¤¤Î»Å»ö¤ÏÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹Ãæ¤Ç·±Îý ¡È¸¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡É
Ä°Æ³¸¤¤Ê¤É¤ÎÊä½õ¸¤¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÆ±È¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·±Îý¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë·±Îý¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿½÷À
¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡¢Ä°Æ³¸¤¡×
¡ÖÌÕÆ³¸¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄ°Æ³¸¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ÎÄÁ¤·¤µ¤«¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÄ°Æ³¸¤¶¨²ñ MAYUMI¤µ¤ó
¡Ö¸¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ°Æ³¸¤¡©¡×½é¤á¤ÆÀÜ¤¹¤ëÅ¹°÷¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â
Ä°Æ³¸¤¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·±Îý¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÇ§Äê»î¸³¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹²¬¸«ÈÁ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡Ö»ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²áµî¤Ë¡¢Ä°Æ³¸¤¤ÎÆ±È¼¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°û¿©Å¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹°÷¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥À¥á¤Ç¤¹¡£ÌÕÆ³¸¤¡©¡×
¿¹²¬¤µ¤ó¡Ö¡ÊÄ°Æ³¸¤¤ÎÀâÌÀ½ñ¤¤òÅ¹°÷¤Ë¸«¤»¤ë¡Ë¡×
Å¹°÷¡ÖÌÕÆ³¸¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄ°Æ³¸¤¡©¡×
¿¹²¬¤µ¤ó¡ÖÄ°Æ³¸¤¤È°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Å¹°÷¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¿¹²¬¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Å¹°÷¡Ö¤¸¤ã¤¢³Ñ¤Î¤ªÀÊ¤Ë¡×
¿¹²¬¤µ¤ó¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¿¹²¬¸«ÈÁ¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤ªÅ¹¤ÎÊý¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬°ì¿ÍÁý¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Í¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä°Æ³¸¤¤È¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼èºà»þ¤Ï±óÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¤ªÅ¹¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆþÅ¹¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀÜµÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄ°Æ³¸¤¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤´¤¯¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µÞ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ã¤µ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤â¤³¤Î´ë²è¤ò¸«¤ë¤Þ¤ÇÄ°Æ³¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç§ÃÎ¤äÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼50Æ¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Åö»ö¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²»¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¦´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ°Æ³¸¤¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿¹²¬¤µ¤ó¤ÏÄ°Æ³¸¤¤¬¤¤¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³Î¤«¤Ë¡¢¡ÊÄ°Æ³¸¤¤¬¡Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ã³²¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Ä°Æ³¸¤¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ä°Æ³¸¤¤¬¤¤¤ë¡¦¤¤¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
´ë²è¡¦¼èºà¡¦¹½À®¡¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§´îÆþÍ§¹À¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡§½ÐÄ®¼Ó´õ
VE¡¦²»À¼¡§Í½¡ÂóÇÏ
ÊÔ½¸¡§ÈøÁ°È»»Î
´Æ½¤¡§Æá¿Ü¸µµª
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§ËÒÌîÉ÷¹á
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
»ûÅÄ²°,
Ï·¸å,
Áòµ·,
Ä¹Ìî,
Áòº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Û¥Æ¥ë,
²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°