¡¡»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÄ´ÉÛ»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤Î¤Í¤³Ì¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªµ´ÂÀÏº¡¢¤Í¤³Ì¼¡¢¤Í¤º¤ßÃË¤È¤Í¤³Ì¼»Ñ¤Ç¸µµ¤¤ËÍÙ¤ë±ÊÈøÍ®Çµ
¡¡Ä´ÉÛ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ó¡¢Ì¿Æü¤Î11·î30Æü¤ò¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤È¤·¡¢¿åÌÚ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ º£Ç¯¤Ï»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¥²¥²¥²´÷¤Î¼èÁÈ¤â10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÈø¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÂç¤ÎÍÅ²ø¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö2021Ç¯¤«¤éËèÇ¯·ç¤«¤µ¤ºÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥²¥²¥²´÷¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬2016Ç¯¤Ç¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â2016Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤Í¤³Ì¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ÊÁ°¤â¤Í¤³Ì¼¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡Ê¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ËÂè3´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè4´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö4´ü¤Î¤Í¤³Ì¼¤ÏÈ±¤¬»ç¿§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÈ±¤Ï¹õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤â¾¯¤·µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¤ÎÉÔ°Â¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÊÈø¤Ï¡Ö»ä¤Ï3´ü¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£4´ü¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3´ü¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£²ó¤Í¤³Ì¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ê¤Í¤³Ì¼¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ë´¢¤ê¾å¤²¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¢¤ê¾å¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇÌ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤¹¤ë»þ¤Ï´¢¤ê¾å¤²¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
