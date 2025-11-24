ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¡¦»Ö²ì¸¶È¯¤Ç½»Ì±¤â»²²Ã¤Î¸¶»ÒÎÏËÉºÒ·±Îý¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¤Ï½é¡¡ÀÐÀî¸©¡¢ÈòÆñ·×²è¤ä¥ë¡¼¥È¸«Ä¾¤·¤Ø
ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¡¦»Ö²ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤¬¤¢¤ëÀÐÀî¸©¤Ç¤¤ç¤¦¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È½é¤á¤Æ¡¢½»Ì±¤â»²²Ã¤¹¤ë·Á¤ÇÈòÆñ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¤Ë¤¢¤ëËÌÎ¦ÅÅÎÏ¡¦»Ö²ì¸¶È¯¡£°ÂÁ´¾åÌäÂê¤È¤Ê¤ëÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÑ°µ´ï¤«¤éÌý¤¬Ï³¤ì¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Á÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÃÏ¿Ì¸å½é¤á¤Æ¡¢½»Ì±¤â»²²Ã¤·¤Æ¸¶»ÒÎÏËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½»Ì±¤¬¥Ð¥¹¤ä¥Ø¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
70Âå½÷À
¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê½ê¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£5¥¥í·÷Æâ¤Ï´í¤Ê¤¤¡×
¸¶È¯¤«¤é5¥¥í¤ÎÊ¡±ºÃÏ¶è¤Ë½»¤àÇ½ºêÎ¼°ì¤µ¤ó¡£µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢¶èÄ¹¤È¤·¤Æ½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡±ºÃÏ¶è¡¡Ç½ºêÎ¼°ì ¸µ¶èÄ¹
¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¤Ë¹Ô¤¯Æ»Ï©¤¹¤é°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤±¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°Æ¨¤²¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡×
ÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤¬ÊøÍî¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢30¥¥í·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë14¤Î½¸Íî¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÂåÂØ¥ë¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¤âÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç½ºê¤µ¤ó¤Ï·±Îý¤Ï¼Â¸úÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡±ºÃÏ¶è¡¡Ç½ºêÎ¼°ì ¸µ¶èÄ¹
¡Ö¸©¤Ê¤ê¹ñ¤Ê¤ê¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÈòÆñ·±Îý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Æ·±Îý¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÀÐÀî¸©¤ÏÈòÆñ·×²è¤ä¥ë¡¼¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
