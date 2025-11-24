Ì¤ÌÀ¤Ë¹»¼ËÆâ¤ò¿Í¤¬Êâ¤¤¤¿·ÁÀ×¤ò³ÎÇ§¡¡»°¾ò»Ô¤ÎµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¡¡´ïÊªÂ»²õ¤äÅðÆñ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ô¿·³ã¡Õ
»°¾ò»Ô¤Ï24Æü¡¢µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë»ÔÎ©Âçºê³Ø±à¤ÇÉÔË¡¿¯Æþ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢1³¬¿¦°÷¼¼Á°¤ÎÏ²¼¤Î·ÙÊóÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¡¢·Ù»¡¡¢³Ø¹»¿¦°÷¤Ç¹»¼ËÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹»¼Ë1³¬¤ò¿Í¤¬Êâ¤¤¤¿·ÁÀ×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢·Ù»¡¤¬¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ïÊªÂ»²õ¤äÅðÆñ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»°¾ò»Ô¤Ï·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢25Æü¤Ë¤Ï»äÊª¤ò´Þ¤á¤¿»ÜÀßÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÅÀ¸¡¤ò³Ø¹»Á´ÂÎ¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
