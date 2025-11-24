»°¾ò»ÔÌò½ê

»°¾ò»Ô¤Ï24Æü¡¢µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë»ÔÎ©Âçºê³Ø±à¤ÇÉÔË¡¿¯Æþ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢1³¬¿¦°÷¼¼Á°¤ÎÏ­²¼¤Î·ÙÊóÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¡¢·ÙÈ÷²ñ¼Ò¡¢·Ù»¡¡¢³Ø¹»¿¦°÷¤Ç¹»¼ËÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹»¼Ë1³¬¤ò¿Í¤¬Êâ¤¤¤¿·ÁÀ×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢·Ù»¡¤¬¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´ïÊªÂ»²õ¤äÅðÆñ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

»°¾ò»Ô¤Ï·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢25Æü¤Ë¤Ï»äÊª¤ò´Þ¤á¤¿»ÜÀßÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÅÀ¸¡¤ò³Ø¹»Á´ÂÎ¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£