¡Ú¹âÎØ¡Û¡ÖTOOTH TOOTH¡×¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¡õ¥«¥Õ¥§¤¬Åìµþ½é½ÐÅ¹¡ª ¼«Ëý¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¤ËÀå¸Ý
Åìµþ½é½ÐÅ¹¤Î¡ÖTOOTH TOOTH BISTRO&CAFE¡×¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥¬¥ì¥Ã¥È
¡ÖTOOTH TOOTH¡×¤Ï¡¢¿À¸Í¤òµòÅÀ¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÖTOOTH TOOTH BISTRO&CAFE¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÅìµþ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¹¥È¥í¡õ¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥¬¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Õ¡¼¥É¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÌó100¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¡¦¥¬¥ì¥Ã¥È¡£À¸ÃÏ¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¤¤½¤ÐÊ´¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¶¯ÎÏÊ´¡Ö¥¥¿¥Î¥«¥ª¥ê¡×¡¢Ä¹Ìî¸©»º¤Î±ö¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥µ¥ë¡×1700±ß¤Ï¡¢¼«Ëý¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥È¥Þ¥È¤ä¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¡¢Íñ¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ïÉÊ¡£
¥¬¥ì¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¶ñºà¤È¤è¤¯Íí¤á¤Æ¤«¤éÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ÈÍñ¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î±öµ¤¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥Á¡¼¥º¤¬À¸ÃÏ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â"¤ª¤¤¤·¤¤"¤¬Â³¤¯ÂçËþÂ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤â¤Á¥¯¥ì¡¼¥×¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ö¥¯¥ì¡¼¥×¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¡×
¥¬¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡£¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥¢¥¤¥¹¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¡×1400±ß¤Ï¡¢¶¯ÎÏÊ´¡Ö¥¥¿¥Î¥«¥ª¥ê¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ë¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÅÉ¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢´Å¤µ¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î»ÀÌ£¤ä¥¢¥¤¥¹¤Î´Å¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
100ÀÊ¤Î¹¡¹¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤àÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤
¤ªÅ¹¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£ÏÃÂê¤Î¿·»ÜÀß¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×SOUTH5³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÅ¹Ì¾¥í¥´¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï³Ê»Ò¤ä¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÈÌÀ¤Ç±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡£²ÖÊÁ¤ÎÊÉ»æ¤ä»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²Ö¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ºÂÀÊ¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ÇÁ´100ÀÊ¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÇÛÃÖ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê»Àß¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¹ÈÃã20¼ï¤È¾Æ¤²Û»Ò5¼ï°Ê¾å¤òÈÎÇä¡£
¹ÈÃã¤Ï¤É¤ì¤âÅ¹Æâ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï³¤³°¤ÎÌô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡£Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤ë¤³¤È¤â¡£
15¡Á17»þ¤¬Èæ³ÓÅªÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¹âÎØ¤ò»¶ºö¤·¤Ë¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
◼︎ TOOTH TOOTH BISTRO&CAFE(¤È¤¥¡¼¤¹ ¤È¤¥¡¼¤¹ ¤Ó¤¹¤È¤í¤¢¤ó¤É¤«¤Õ¤§)
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-2 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ SOUTH 5F
TEL¡§03-6277-2620
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á22»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É21»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯21»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
