Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÈÓÅÄ¶¶¤Î²ÆìÎÁÍýÅ¹¡Ø²ÆìÎÁÍý Åç¡Ù¤Ç¤¹¡£
º£¤äµ®½Å¡ª¡¡ÀïÁ°¤Î²ÈÄí¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë3ÂåÂ³¤¯²ÆìÎÁÍýÅ¹
ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÈÓÅÄ¶¶¤Ç¡¢1961Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£½éÂå¤Ï²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÀïÁ°¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²Æì¤ÎÌ£¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¯¡£¼Â¤Ï²Æì¤Ç¡Ö¤¹¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÁÍý¤ò¡Ö²Æì¤½¤Ð¡×¡¢¡Ö¤ó¤¤ã¤Õ¡×¤ò¡Ö³¤¤Ö¤É¤¦¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥â¥Ä¤Î¼Ñ¹þ¤ß600±ß¡¢³¤¤Ö¤É¤¦730±ß¡¢ÃÏÆ¦Æ¦Éå650±ß¡¢Ë¢À¹¡Ê¥°¥é¥¹¡Ë680±ß¡Á
¡Ø²ÆìÎÁÍý¡¡Åç¡Ù¡Ê¼êÁ°¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ë¥â¥Ä¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡¡600±ß¡¢³¤¤Ö¤É¤¦¡¡730±ß¡¢ÃÏÆ¦Æ¦Éå¡¡650±ß¡¢Ë¢À¹¡Ê¥°¥é¥¹¡Ë¡¡680±ß¡Á¡¡¡ÖÃÏÆ¦Æ¦Éå¡×¤Ï¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤«¤é¼êºî¤ê¡£Ì£Á¹Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿¡Ö¥â¥Ä¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡×¤ÏË¢À¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦
2ÂåÌÜ¤Î½÷¾¤Ï¡ÖÉã¤Î»þÂå¤«¤éº½Åü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤â¿©¤Ù¤ë¿Í¤Î·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÏËèÆü¤Ç¤âË°¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
3ÂåÌÜ¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦º£¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ÎÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎË¢À¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î²Æì²ÈÄíÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ø²ÆìÎÁÍý¡¡Åç¡Ù3ÂåÌÜ¡¡»³ËÜÅ¯¤µ¤ó
3ÂåÌÜ¡§»³ËÜÅ¯¤µ¤ó¡ÖÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤ÎÁÍý¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø²ÆìÎÁÍý¡¡Åç¡Ù¾®¤µ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬¤¢¤ë1³¬¤Î¤Û¤«¡¢±ã²ñ¤¬¤Ç¤¤ëÃÏ²¼¥Õ¥í¥¢¤â¤¢¤ê
ÈÓÅÄ¶¶¡Ø²ÆìÎÁÍýÅç¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø²ÆìÎÁÍýÅç¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«2-4-7Åç¥Ó¥ë1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3261-0206
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á13»þ45Ê¬¡¢17»þ¡Á23»þ¡Ê22»þÈ¾LO¡Ë¡¢ÅÚ¡§17»þ¡Á22»þ¡Ê21»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÆü¡¦½Ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏJRÁíÉðÀþ¤Û¤«ÈÓÅÄ¶¶±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¤¬¿·¤·¤¯¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÅçÆ¦Éå¤Î¤¢¡¼¤µ¡¼¤¢¤ó¤«¤±¡×¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
