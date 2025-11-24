¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¡Öneel¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬ËÌÇßÅÄ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤è¡ª¤ÊÏÃ¡Ú¤¤ç¤ó¡£¤Î¤¢¤ÎÆü¤³¤ÎÆü¤Î¥«¥Õ¥§¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡£¡Û
ÍÅÀº¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤Ê¸ÄÀ¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¶õ´Ö
¤ªÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇßÅÄ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ëÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¡£
´Ñ¸÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇßÅÄ¤ò¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÌÜ³Ý¤±¤Æ¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä·úÊª¤òÈ¯¸«¡£
¤½¤¦¡¢¤³¤³¤¬¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡ÖneelËÌÇßÅÄ¡×¡£
°ì¿Í¤Îneel¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æþ¤ëÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤ë¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¤¤è¤¤¤è°ìÌÜ¹û¤ì¡£ÆþÅ¹¤·¤Æ5ÉÃ¸å¤Ë¤Ï"¤³¤Î¤Þ¤Þ¤³¤³¤Ë½»¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«"¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£
ÆÃ¤Ëº¸¼ê¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë2³¬¤Î¥«¥Õ¥§ÀÊ¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÍÅÀº¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤É¤³¤È¤â½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃ¯ÌÜÀþ¡Ë¡£
Ç»¤¤¤â´Å¤¤¤âÂ·¤¦¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤¿¤Á
¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç°ìÂÎ²¿¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥á¥Ë¥å¡¼É½¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¼«²ÈÀ½¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¥ë¥Ã¥³¥é¡×1150±ß¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¿ô¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ï¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å°ìÂò¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤º¤ÏÂ¨·è¡£
¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤Î¾åÉÊ¤ÊÆð¤é¤«¤µ¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÍí¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¶õÊ¢»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¡ÖËÜÆü¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¥»¥Ã¥È¡×1150±ß¡Á¡Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤³¤ì¤òÍê¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¤ä¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÊ¬Çº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤ê¤ï¤±Âç¤¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×620±ß¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£
¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡¢ËõÃã¡¢¤½¤·¤Æ¼«²ÈßäÀù¤ÎàÝàê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥Ó¥¿¡¼Ì£¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤ËËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Õ¤ï¤Ã¡£Í¾±¤¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ªËõÃã¤Ç¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÃæºêÄ®Å¹¤Ç¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¿ô¼ïÎà¤ÎÆ¦¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Ú¥ë¡¼¤Î¥²¥¤¥·¥ã¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¥³¡¼¥Ò¡¼ÄÌ¤âÓ¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Å¹±ü¤ÇßäÀù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼°Ê³°¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢ËõÃã¥é¥Æ¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ËõÃã¥é¥Æ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×780±ß¤È¡Ö¥È¥Ã¥×¥Î¥Ã¥Á¡×900±ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ëËõÃã¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤È¡Ö¥È¥Ã¥×¥Î¥Ã¥Á¡×¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ß¥ë¥¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤¦¤ÞÌ£¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£ÀèÄø¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤è¤·¡ª
¤ª¤¦¤Á¤Çneel¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ëneel¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ëÃæºêÄ®Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åìµþ¤ÎÃæÌÜ¹õ¡¢¿ÀµÜÁ°¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Å¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë°ì¿Í¤Îneel¥é¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼«Âð¤Ç¤âneel¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¤³¤³¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëàÝàêÆ¦¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¸½¾õ1¼ïÎà¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ËÌÇßÅÄÅ¹¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÉÊÂ·¤¨¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Å¹Æâ¤Ç°û¤ó¤ÀàÝàê¤¬µ¤¤ËÆþ¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤ÇÆ±¤¸Æ¦¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ¦¤Ï¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¡£
²¿¤«¤é²¿¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ÊÃ¯ÌÜÀþ¡Ë¡£
¢£neelËÌÇßÅÄ¡Ê¤Ë¡¼¤ë¤¤¿¤¦¤á¤À¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èËºê3-5-2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6131-6907
±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡Á19»þ
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
▶▶¡Ö¤¤ç¤ó¡£¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£