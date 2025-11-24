IMP.ÄØÂÙ²æ¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡×50²óµÇ°¤Ç·àÅª¾¡Íø¡¡22¾¡27ÇÔ¤Î¡È»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¡É¤òÊ¤¤·¤¿¡ª
IMP.¤ÎÄØÂÙ²æ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢RCC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥Þ¡ª¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÄØÂÙ²æ¤Î¹Åç¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡×¤ÎÂè50²ó¤¬ÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ÄØ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥ó²°¤ò½ä¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç22¾¡27ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢¸«»ö¿Íµ¤No.1¾¦ÉÊ¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂè50²óÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¡£ÄØ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç22¾¡27ÇÔ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¡×¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡Ö100²óÌÜ¤Þ¤ÇÁ´ÉôÀµ²ò¤·¤Æ50¸Ä¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤ò¸µ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖMUGI¡¡NO¡¡SHIPPO¡×¡£Æ±Å¹¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£Å¹Ì¾¤â¡¢Å¹¼ç¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾Î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½é¤á¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¡¢ÄØ¤ÏÃÏ²¼¤Ø¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯Æ»Ãæ¤«¤é¡Ö¤¹¤²¤¨¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶½Ê³¡£¡ÖÃÏ²¼¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
Å¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼òÂ¤¤Ç¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ö¼ò¤«¤¹¡×¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Ñ¥ó¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄØ¤Ï¿Íµ¤¥Ù¥¹¥È3¤ò»î¿©¡£Âè1°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢ÅªÃæ¤¹¤ì¤Ð¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¡Ö¼ò¤«¤¹±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ñ¤ó¤Î¥Ï¥à¤¿¤Þ¥µ¥ó¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄØ¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¶Ì»Ò¤È¥Ï¥à¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»é¤È¥Ñ¥ó¤Î³°Â¦¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÁÇºà¤ÎÄ´ÏÂ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ê¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥«¥ì¡¼¤òÅÉ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊ¡¿ÀÄÒ¤±¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°Û¿§¤Î¾¦ÉÊ¡£ÄØ¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ªÊ¡¿ÀÄÒ¤±¤Î´Å¤ß¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¥Ñ¥ó¤ËÊ¡¿ÀÄÒ¤±¥¤¥±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì»Ò¶¡¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î»Â¿·¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥Á¥Ñ¥ó¤¬5¸ÄÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥×¥Á¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤È¼«¿È¤ÎÄ¾´¶¤ÇÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄØ¤Ï¡Ö¼ò¤«¤¹±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ñ¤ó¤Î¥Ï¥à¤¿¤Þ¥µ¥ó¥É¡×¤òÂè1°Ì¤È·èÃÇ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¼ò¤«¤¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼ò¤«¤¹¤Î²ÄÇ½À¤ò1°Ì¤À¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇ®°Õ¤¬ÄÌ¤¸¡¢¸«»ö¤ËÂè1°Ì¤òÅªÃæ¡£ÄØ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌµ»öÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡Ö¤³¤³¤«¤é100²óÌÜ¤Þ¤ÇÁ´ÉôÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£±þ±ç¤ÎÊý¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÁ´ÎÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡×¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£