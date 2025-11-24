¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¦¤È¡Ö¥³¥é¥Ü¡×¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¡©¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¡Öµì¼Ö¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ï¥±
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ïµì¼Ö¤Ð¤«¤ê¡©
¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¡áµì¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï1960Ç¯Âå¤ä1970Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤Î³¨¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ëµì¼Ö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤Î¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ä¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¿·¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¹Ô¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÊÝ¸±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµì¼Ö¤Ç¤ÏÀëÅÁ¸ú²Ì¤¬Çö¤¤¤È¤¤¤¦¤«¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½¹Ô¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë´é¤Ä¤¤Ê¤É¤òCG½èÍý¤ÇÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¤ª¤ê¤½¤ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ¼Ö¤Ç¤â¡¢¸½¹Ô·¿¤ä¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò²Í¶õ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¤ê¡¢¼ÖÌ¾¥×¥ì¡¼¥È¤òÇí¤¬¤·¤¿¤ê¡¢²Í¶õ¤Î¼ÖÌ¾¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¢¤¨¤ÆÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò¹¥¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì»úËë¤äÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÖÌ¾¤òÉú¤»¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î»úËë¤ä¥»¥ê¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»úËë¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·àÃæ¤Î±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤ÏÄÉÀ×¼ÖÎ¾¤òÌµÀþÏ¢Íí¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î¼ÖÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢»úËë¤ä¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ¤¤¹ñ»º¼Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ç¤â¡ÖÀÖ¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ê¤É¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ê¤É¿ÍÊªÁü¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î»È¤ï¤ìÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¨¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Ç¸ÄÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
¡¡µì¼Ö¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â·¹¸þ¤ÏÆ±¤¸¡£¼çÌò¤¬1970Ç¯Âå¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¤ªÌóÂ«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ð¥¤¥¹¡Ê20À¤µªºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çÌò¤Î·º»ö¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¹¤¬·àÃæ¤Ë¤Æ²«¿§¤Î¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥Ð¥é¥¯¡¼¥À¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ë½¾·³¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Äï¤Î¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ð¥é¥¯¡¼¥À¤òÂ÷¤·¡¢¤½¤Î¸å¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂçÀÚ¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥À¥Ã¥¸¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ·»Äï¼Ö¤Î¥Ð¥é¥¯¡¼¥À¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Î½·º»ö¤¬¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Á¥§¥í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥ó¥Á¥§¥í¡Ê³Î¤«6ÂåÌÜ¡Ë¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥È¥ê¥Î¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥»¥À¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥»¥À¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÏGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¨¥ë¥«¥ß¡¼¥Î¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¤è¤¯·àÃæ¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥é¥ó¥Á¥§¥í¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ð¥¤¥¹¤ÇÁêËÀ·º»öÌò¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥¿¥Ö¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹»á¤¬±é¤¸¤¿¡Ë¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¥Æ¡¼¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê1964Ç¯¼°¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥Ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï1990Ç¯¤«¤é1992Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¿åÃ« Ë»á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö·º»öµ®Â²¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î2¤È3¤Ç¡¢Æ±»á¤¬±é¤¸¤ëËÜ¾ë¿µÂÀÏº¤¬±Ñ¹ñ¼Ö¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥×¥é¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿åÃ« Ë»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·àÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤êÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼çÌò¤Î¿ù²¼±¦µþ·ÙÉô¤¬Æü»º¥Õ¥£¥¬¥í¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¼çÌò¤Ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¸½¹Ô¼Ö¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½¹Ô¼Ö¤Ç¤Ï¿§¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤â¤ËÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤Çµì¼Ö¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥¿¥¤¥×1¤ä2¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖµì¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤ò¤Ï¤º¤·¤¿µì¼Ö¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê¤É¤Çµì¼Ö¤â´Þ¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é40Ç¯¤ä50Ç¯¸å¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¸½¹Ô¼Ö¤Î¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬µì¼Ö¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£