¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥Á¥â¥Á¡ÄÀ½ÌÍ½ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¡Ø¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Ä¤±ÌÍ¡Ù²¹¤«¤¯¤Ä¤±½Á¤¬Îä¤á¤Ê¤¤¤È¹¥É¾
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¡ØÌÍ ¤Ï¤ä¤·¡Ù¤Ç¡¢¡È¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¤¿¤Ä¤±ÌÍ¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ø¤·¾å¤²¤¿ÌÍ¤Î¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ä¡¢À½ÌÍ½êÄ¾±Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î6¼ïÎà¤ÎÌÍ¤¬Áª¤Ù¤ëÅÀ¤Ê¤É¤ÇµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¡È¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¡É¤Ë¡Ä
¡¡ÃæÀî¶è¤ÎÈøÆ¬¶¶¤Ë¤¢¤ë¡ØÌÍ ¤Ï¤ä¤·¡Ù¡£¤³¤ÎÅ¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÀ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤»¤¤¤í¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
³«¤±¤ë¤ÈÃæ¤Ë¤ÏÌÍ¤¬¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤âÄÁ¤·¤¤¡¢¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¤¿¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¡×¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Ã¤ÆÌîºÚ¤È¤«¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¤è¤¯ºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÍ¤¬¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤±½Á¤Ï¼Ñ´³¤·¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¥¹ー¥×¤Ç¡¢ÌÍ¤È¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
µÒ¤é¡§
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¤Ä¤±ÌÍ¤Ï¡¢ÌÍ¤¬Îä¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½Á¤¬¤Ì¤ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÌÍ¤¬²¹¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢Îä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊÌÍ¤Î¡Ë¼þ¤ê¤¬¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤É¤ó¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¿©´¶¡×
¢£ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ï¤»¤¤¤í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÌÍ¤Ï6¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
¡¡ÌÍ¤Ï6¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤»¤¤¤í¤ÎÌÍ¡×¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½ÌÍ¤Ç¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤ò5¼ïÎà¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤Ï¤ä¤·¤ÎÌÍ¡×¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¤È¥â¥Á¥â¥Á¤ÎÃÆÎÏ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤ò3¼ïÎà¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢»¥ËÚ¥éー¥á¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ë½ÏÀ®ÌÍ¤ÎÀ¸ÃÏ¤«¤éºî¤Ã¤¿¡Ö»¥ËÚ¤ÎÌÍ¡×¤Ë¡¢ÆóÏº·Ï¥éー¥á¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡ÖÆóÏº¤ÎÌÍ¡×¡£
ÇîÂ¿¥éー¥á¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ëºÙÌÍ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤Ä¤±¤½¤ÐÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¶å½£¤ÎÌÍ¡×¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÄ¹ºê¤ÎÌÍ¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6¼ïÎà¤«¤éÌÍ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÌÍ ¤Ï¤ä¤·¡Ù¤ÎÀõÌîÍµ°ì¤µ¤ó¡§
¡ÖÀ½ÌÍ½ê¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÍ¤Î¼ïÎà¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢ÌÍ¤Î¼ïÎà¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¥éー¥á¥óÀìÌç¤ÎÀ½ÌÍ½ê¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ç¡¢¼«Ëý¤ÎÌÍ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÌÍ¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤ë¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Î¤Ä¤±ÌÍ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤í¾ø¤·¤Ä¤±ÌÍ¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÌÍ¤ÎÂçÀ¹¤ê¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£