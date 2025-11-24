·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ¤È¶¦¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤òÇ®¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¡ª¡¡¿·´¶³Ð¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡¢ÍèÇ¯1.16²ò¶Ø
¡¡¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025 ¡ÁDETA¡ªWAO¡ªOKADA THE MOVIE¡Á¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ì´î°ìÍ«¤Ö¤ê¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·àÅª¤Ê»î¹ç±ÇÁü¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡Í½¹ðÊÔ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¤¬¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÇ³¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢·àÅª¤Ê»î¹ç±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Ì©Ãå¡Ö¤ª¤ê¤Û¡¼¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½½êÂ°¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ç¡¢ÆóÂåÌÜ¡ÖM¡¾1²¦¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ÅÄ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤Î¿´¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ÎÁ°¿È¡¦ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ÅÄ¡£¤½¤ì¤«¤éÌó50Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎËµ¤é¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥óÁ´143»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤äÇÛ¿®¡¢»þ¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·Â³¤±¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¾ðÇ®¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º°Å¹õ»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤ÄãÌÂ´ü¤Ë¤â¡¢·è¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±þ±ç¤òÂ³¤±¤¿²¬ÅÄ¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÃæÅèÁï´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£Íâ2022Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ¥´Ô¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤È¡¢²¬ÅÄ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¿ôÇ¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î5°Ì¡¢B¥¯¥é¥¹Å¾Íî¡£¡ÖºÆ¤Ó°Å¹õ»þÂå¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ´ßÅÄ¸î¤¬½¢Ç¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¾ïÇ®¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Í¤Ä¡Ë#Bassion¡×¤Î¤â¤È¡¢ºÆ¤Ó²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤¿¤¤¡½¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢²¬ÅÄ¤ÏµìÃÎ¤Î¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë²¿¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ë²è¤òÈ¯°Æ¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬µåÃÄ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Î»£±Æ³«»Ï¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Î11·î¤Þ¤Ç¡¢Ìó9¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê300»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÌ©Ãå¼èºà¤ò´º¹Ô¡£²¬ÅÄ¤Ë¤è¤ë°¦¤¢¤ë¤·¤Ã¤¿·ãÎå¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤¡È²¬ÅÄÌÜÀþ¡É¤Î°ì´î°ìÍ«²òÀâ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ä·ãÀï¤òºÆ¹½À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿Ê¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°úÂà¤·¤¿T¡½²¬ÅÄ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿â¤¼¤ó¤Î±ÇÁü¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£Âç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¿ä¤·µåÃÄ±þ±ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤¬2024Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿T¡½²¬ÅÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë55¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿ËÜ¿Í¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤È»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£
¡¡Í½¹ð¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò°¦¤¹¤ë²¬ÅÄ¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ìºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥óÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹þ¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÌþ¤¹ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025 ¡ÁDETA¡ªWAO¡ªOKADA THE MOVIE¡Á¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡Ú¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡§²¬ÅÄ·½±¦¡Û
¤¨¤Ã¡¡²¿¡©¡¡¤¨¤Ã¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¤¨¤Ã¡¡¤Û¤ó¤Þ¤«¤¤¤Ê¡©¡¡
»ä¼«¿È¤âÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ç²è¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡¡
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥óÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡¡
Á´ÎÏ¤Ç²¿¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ª
¡Ú¶â¿¹Ä¾ºÈ´ÆÆÄ¡Û
30Ç¯Íè¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÇ»¤¤1Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡×¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËÀ¸¿è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤Î»ö¤À¤±¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤¬Îø¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÌþ¤¹Â¸ºß¤Ø¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ì´î°ìÍ«¤Ö¤ê¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·àÅª¤Ê»î¹ç±ÇÁü¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡Í½¹ðÊÔ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¤¬¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÇ³¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢·àÅª¤Ê»î¹ç±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢Ì©Ãå¡Ö¤ª¤ê¤Û¡¼¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ÎÁ°¿È¡¦ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ÅÄ¡£¤½¤ì¤«¤éÌó50Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎËµ¤é¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥óÁ´143»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤äÇÛ¿®¡¢»þ¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·Â³¤±¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¾ðÇ®¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º°Å¹õ»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤ÄãÌÂ´ü¤Ë¤â¡¢·è¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±þ±ç¤òÂ³¤±¤¿²¬ÅÄ¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÃæÅèÁï´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£Íâ2022Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ¥´Ô¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤È¡¢²¬ÅÄ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¿ôÇ¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î5°Ì¡¢B¥¯¥é¥¹Å¾Íî¡£¡ÖºÆ¤Ó°Å¹õ»þÂå¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ´ßÅÄ¸î¤¬½¢Ç¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¾ïÇ®¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Í¤Ä¡Ë#Bassion¡×¤Î¤â¤È¡¢ºÆ¤Ó²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤¿¤¤¡½¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢²¬ÅÄ¤ÏµìÃÎ¤Î¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë²¿¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ë²è¤òÈ¯°Æ¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬µåÃÄ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Î»£±Æ³«»Ï¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Î11·î¤Þ¤Ç¡¢Ìó9¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê300»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÌ©Ãå¼èºà¤ò´º¹Ô¡£²¬ÅÄ¤Ë¤è¤ë°¦¤¢¤ë¤·¤Ã¤¿·ãÎå¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤¡È²¬ÅÄÌÜÀþ¡É¤Î°ì´î°ìÍ«²òÀâ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ä·ãÀï¤òºÆ¹½À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿Ê¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°úÂà¤·¤¿T¡½²¬ÅÄ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿â¤¼¤ó¤Î±ÇÁü¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£Âç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¿ä¤·µåÃÄ±þ±ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤¬2024Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿T¡½²¬ÅÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë55¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿ËÜ¿Í¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤È»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£
¡¡Í½¹ð¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò°¦¤¹¤ë²¬ÅÄ¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ìºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥óÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹þ¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÌþ¤¹ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025 ¡ÁDETA¡ªWAO¡ªOKADA THE MOVIE¡Á¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡Ú¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡§²¬ÅÄ·½±¦¡Û
¤¨¤Ã¡¡²¿¡©¡¡¤¨¤Ã¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¤¨¤Ã¡¡¤Û¤ó¤Þ¤«¤¤¤Ê¡©¡¡
»ä¼«¿È¤âÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ç²è¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡¡
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥óÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡¡
Á´ÎÏ¤Ç²¿¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ª
¡Ú¶â¿¹Ä¾ºÈ´ÆÆÄ¡Û
30Ç¯Íè¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÇ»¤¤1Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡×¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËÀ¸¿è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤Î»ö¤À¤±¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤¬Îø¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÌþ¤¹Â¸ºß¤Ø¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£