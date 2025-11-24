¥¹¡¼¥À¥ó¹ñ·³¡¢µÙÀï°ÆµñÈÝ¡¡½à·³»öÁÈ¿¥¤ÎÅ±¼ýÍ×µá
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¹¡¼¥À¥ó¤ÎÆâÀï¤ò½ä¤ê¡¢¹ñ·³¥È¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ï¥óÅý¼£É¾µÄ²ñµÄÄ¹¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤¬Äó¼¨¤·¤¿µÙÀï°Æ¤ò¡ÖºÇ°¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ñ±ÄÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ñ·³¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë½à·³»öÁÈ¿¥¡¢Â¨±þ»Ù±çÉôÂâ¡ÊRSF¡Ë¤Ï6Æü¡¢µÙÀï°Æ¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ï¥ó»á¤ÏµÙÀï¼Â¸½¤Ë¤Ï»ÙÇÛÃÏ°è¤«¤é¤ÎRSF¤ÎÅ±¼ý¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¼çÄ¥¤·¡ÖÎÎÅÚÃ¥´Ô¡×¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£2Ç¯È¾°Ê¾åÂ³¤¯ÆâÀï¤Î¼ýÂ«¤Ï¤µ¤é¤Ë±ó¤Î¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î4¥«¹ñ¤¬Ãç²ðÌò¤È¤Ê¤ê¡¢µÙÀï¤òÁÐÊý¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£µÙÀï°Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£