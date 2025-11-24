¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢¼êÊÔ¤ß¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¡õ¼êÂÞ¤¬¶Ã¤¤Î´°À®ÅÙ¡ª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó¡×¥Í¥Ã¥ÈÀä»¿
¡¡½÷Í¥¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êÊÔ¤ß¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤È¼êÂÞ¤òÉÕ¤±¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢¼êÊÔ¤ß¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¡õ¼êÂÞ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¼¬ÅÄ¤¬¡Ö¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤È¼êÂÞ¤òÊÔ¤ó¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢È±¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤ª¤µ¤²¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¬¼êÊÔ¤ß¤ÎÇò¤¤¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤ÈÀÖ¤¤¼êÂÞ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê£¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼êÊÔ¤ß¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤È¼êÂÞ¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¡ÖºÌ¼î¤Á¤ã¤ó´ïÍÑ¤Ê¤ó¤À¤ÍÀ¨¤¤¡×¡ÖÊÔ¤ó¤À¤Î!? ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¾Ð´é¤ÎÈà½÷¤Ë¤â¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê¤Þ¤¤¿ ¤¢¤¸¤å¡Ë
2002Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2012Ç¯½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥´¡¼¥¤¥ó¥° ¥Þ¥¤ ¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£°Ê¹ß¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡¢¡Ø»ÖÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£11·î28Æü¤«¤é¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¼¬ÅÄºÌ¼î¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷makita_aju¡Ë
