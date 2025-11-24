¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤Î¡ª¡©¡ÈÅê»ñ²È¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢Çú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤ë¡Ö¤¤¤¤Í¥ÂÔ¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¥¸¥ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê76¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡ÈÇú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼¡É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÌ£¤½¤¦¡ª¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿Çú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼
¡¡Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÈÕ¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ò¥í¥»ÄÌ¾¦¤«¤é¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(º¸¾å) 1Ëü±ßÁêÅö¤ÎÉÊÊª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤Ï9Ç¯Á°³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å1200±ß¤Ç100³ô¹ØÆþ¡£Çú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢º£Æü¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°ÆÏ¤¤¤¿²µ¥«¥ì¡¼¤ÎÊý¡£¤´¤Ï¤ó¤â¶¦¤Ë¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤ÈÍñ¤òÅº¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼¡¡¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¥¸¥ï¤ê¤Þ¤¹¡¡¤½¤ì¤â´°½Ï¡×¡Öº£³ô²Á¸«¤Æ¤ß¤¿¤é3ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡¤¤¤¤Í¥ÂÔ¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÇú±×¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤ÜËèÆü¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÎÍ¥ÂÔÉÊ¥Ý¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï¸½ºß7²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÌ£¤½¤¦¡ª¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿Çú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼
¡¡Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÈÕ¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Ò¥í¥»ÄÌ¾¦¤«¤é¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(º¸¾å) 1Ëü±ßÁêÅö¤ÎÉÊÊª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤Ï9Ç¯Á°³ô¼çÍ¥ÂÔ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å1200±ß¤Ç100³ô¹ØÆþ¡£Çú±×¥È¥ì¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢º£Æü¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°ÆÏ¤¤¤¿²µ¥«¥ì¡¼¤ÎÊý¡£¤´¤Ï¤ó¤â¶¦¤Ë¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡¡¥³¥í¥Ã¥±¤ÈÍñ¤òÅº¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï¸½ºß7²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£