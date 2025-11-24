´Ø¤ÏÀèÈ¯¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç5¾¡ÌÜ¤Ë¹×¸¥¡ª ÀÐÀî¿¿Í¤²¹Â¸¤Î¥Î¥ô¥¡ー¥é¤â¾¡Íø¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»ÒÆüËÜ¿Í¡Û
¡¡23Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè11Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÏ¤Ã¤Æ3Ç¯ÌÜ¡¢¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ç2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Çº£µ¨¤«¤é¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥Ã¥¿ー¤Î´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡7ÇÔ¤Î¥Þ¥Á¥§¥éー¥¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥Î¥ô¥¡ー¥é¤Ï³Æ¥»¥Ã¥È¤Ç¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò´Ë¤µ¤º°ÂÄê¤·¤¿¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·º£µ¨8¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹çÀÐÀî¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Ûー¥à¤Ç4¾¡6ÇÔ¤Î¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¶¦¤ËÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¡¢´Ø¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥êー¥É¤òÃ¥¤¤2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥Áー¥à¤Ë¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¼ºÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤ò¼º¤¦¤â¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï25-9¤ÈÂçº¹¤ò¹¤²¤ÆÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç5¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡´Ø¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È1ÅÀ¤ò´Þ¤à3ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê¥È¥¹¥ïー¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ç¤â¹¥¥»ー¥Ö¤ò¸«¤»¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè12Àá¡¢¥Î¥ô¥¡―¥é¤Ï29Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:30¤è¤ê¥¯ー¥Í¥ª¤È¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï12·î1Æü¡Ê·î¡Ë1:00¤«¤é¥ß¥é¥Î¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥ô¥¡ー¥é¡Ë
vs ¥Þ¥Á¥§¥éー¥¿¡Ê¡»3-0¡Ë
½Ð¾ì¤Ê¤·
¡¦´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡Ë
vs ¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡Ê¡»3-1¡Ë
ÀèÈ¯½Ð¾ì3ÆÀÅÀ
