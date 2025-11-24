ºÇ¸Å¤ÎRNAÇÛÎó¡¢4ËüÇ¯Á°¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹¤ÎºÇ´ü¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
¡ÊCNN¡Ë¸½ºß¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÌó4ËüÇ¯Á°¤Ë»à¤ó¤À¼ã¤¤¥Þ¥ó¥â¥¹¡Ö¥æ¥«¡×¤«¤é¸ÅÂå¤Î¥ê¥Ü³Ë»À¡ÊRNA¡Ë¤¬ºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¸Êª³ØÅª¤Ê°äÊª¤¬¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹¤ÎºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎRNA¤Ï¡¢±Êµ×ÅàÅÚ¤Ç²¿ÀéÇ¯¤â¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿µÓÉô¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¸Å¤¤RNA¤¬²òÀÏ¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï»àË´»þ¤Ë¤É¤Î°äÅÁ»Ò¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸Êª¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÙË¦¤Ï¡¢Ç¾ºÙË¦¤Ç¤â´ÎºÙË¦¤Ç¤â¶ÚºÙË¦¤Ç¤âÆ±¤¸DNA¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºÙË¦¤ò¸ß¤¤¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ËRNA¤À¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥àÂç³Ø¸Å°äÅÁ³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø¡Ê¿Ê²½¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ë¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ö¡¦¥À¥ì¥ó»á¡£¥À¥ì¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëºÙË¦¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Ï²Ê³Ø»ï¥»¥ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
DNA¤ÈRNA¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£DNA¤¬À¸Ì¿¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢RNA¤ÏDNA¤«¤é»Ø¼¨¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ºÙË¦¤¬¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òºî¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤ë¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¸ÅÂå¤ÎDNA¤Ï100ËüÇ¯°Ê¾å»ÄÂ¸¤·¡¢²áµî¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢RNA¤Ï¡Ö¤¹¤°¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼êË¡¤¬Îã³°Åª¤ËÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤»îÎÁ°Ê³°¤Ç¤âÍ¸ú¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÅà·ë¤·¤¿¥Þ¥ó¥â¥¹ÁÈ¿¥¤Î¶ÚÆù¤äÈéÉæ¤Ê¤É10ÅÀ¤Î»îÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢3ÅÀ¤«¤éRNA¤ÎÃÇÊÒ¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤¬¡¢»àË´»þ¤Ë¥Þ¥ó¥â¥¹¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ë¾ÜºÙ¤ÊÇÛÎó¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤½¤Î»îÎÁ¤¬2010Ç¯¤Ë¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥æ¥«¤Î°äÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼RNA¤È¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹¤¬»à¤ÌÄ¾Á°¤ËºÙË¦Æâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿À¸Êª³ØÅª¸½¾Ý¡×¤Î°ìÉô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤Î¼çÃø¼Ô¤Ç¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ö¸¦µæ½ê¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯¸¦µæ°÷¥¨¥ß¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥â¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¡£
¡Ö¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï»à´ü¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¶ÚÆù¤ÎÂå¼Õ¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Þ¥ë¥â¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¡Ë
¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÙ¶ÚÀþ°Ý¤ÎÍ¥Àª¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖºÇ½ªÌ®Æ°¡×¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥â¥¹¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¶ÚÆùÆÃ°ÛÅª¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ï¡¢¸ÅÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ°äÅÁ»ÒÄ´Àá¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤À¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥àÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤Î¶¦Æ±Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ì¥ó¥À¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×
À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹¤ÎDNA¤ò²òÀÏ¤·¤¿¥À¥ì¥ó»á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬³«Âó¤·¤¿µ»½Ñ¤Ï²áµî¤ËÂÐ¤¹¤ë²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤Î10ÅÀ¤Î»îÎÁ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¼Á¤ÇÆÈ¼«À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿3ÅÀ¤À¤±¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¡Ö»ä¤ÎÄ¾´¶¤Ç¤Ï¡¢¼êË¡¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£À¤³¦Ãæ¤ËRNA¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¸¦µæ¼¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£RNA¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿ÊýË¡¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥À¥ì¥ó»á¡Ë
¤³¤Î¼êË¡¤¬¹¤¯±þÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢RNA¤Î·Á¤Ç¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¸ÅÂå¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿Ê²½¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆ»¤¬³«¤±¤ë¤È¡¢¥À¥ì¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¸ÅÂåºÙ¶Ý¤ÎDNA¤òÇÛÎó²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥¹¥È¤äÇßÆÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¶ÝÀÉÂ¸¶ÂÎ¤Î°äÅÁÅªµ¯¸»¤È¿Ê²½¤ò¸¦µæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸Íý¶þ¤À¡£
¥Þ¥ó¥â¥¹¤ÎRNA¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²ó¼ý¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿130Ç¯Á°¤Î¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ê¥Õ¥¯¥í¥ª¥ª¥«¥ß¡Ë¤ÎRNA¤ÎÇÛÎó¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£