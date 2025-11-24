¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¥È¥¤¥ì¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¤¬28¡ó¥ª¥Õ
Amazon¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÆüÍÑÉÊ¤âÃÍ²¼¤²¡£¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ¤Î¡Ö¥È¥¤¥ì¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ë¡×¡Ê20Ëç¡ß3¸Ä¡Ë¤Ï28¡ó¥ª¥Õ¤Î710±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ü¼ê¤Ç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊØºÂ¡¦ÊØ´ï¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¾²¡¦ÊÉ¤Þ¤Ç1Ëç¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢½ü¶Ý¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢24»þ´Ö¹³¶Ý¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÌ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
