ÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬23Æü¡¢4Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¾ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÅØÎÏ¤Ë¼Õ°Õ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼¨¤µ¤Ê¤¤¡×¤È°µÇ÷¤·¤Æ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤¬º£²ó¤ÎÊ¿ÏÂ¹½ÁÛ°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ³Î¼Â¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÏ¢µÙ¤Ç¤¢¤ë´¶¼Õº×¤Î27Æü¤ò¸ò¾Ä¤Î»ö¼Â¾å¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡£
¡þºÙÉô¤ÏÈó¸ø³«¡Ä¡ÖÌÜÉ¸¤ÎÁêÅö¿å½àÃ£À®¡×
ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥¤¥§¥ë¥Þ¡¼¥¯Ä¹´±¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡Öº£²ó¤ÎµÄÏÀ¤ò´ð¤ËÁÐÊý¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ìÀº¹ª²½¤µ¤ì¤¿Ê¿ÏÂ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºîÀ®¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¡ÖÁÐÊý¤ÎÎ©¾ì¤òÄ´À°¤·ÌÀ³Î¤Êº£¸å¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÆ³½Ð¤ËÅö¤¿¤ê°ÕÌ£¤¢¤ë¿ÊÅ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£º£¸å¤¤¤«¤Ê¤ë¹ç°Õ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¾ã¤·»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¸øÀµ¤ÊÊ¿ÏÂ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÀïÁè¤È¿ÍÌ¿Èï³²¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊÆ¹ñ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»ýÂ³Åª¤Ç³Î¸Ç¤È¤·¤¿¸¥¿È¤Ë¿¼¤¤¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸ò¾Ä²áÄø¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¸þ¤±¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î½¸ÃÄËÉ±Ò¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬°ÂÁ´¤È´¶¤¸¤é¤ì¿¯¹¶¤ä¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖºÙÉô¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö26¹àÌÜ¤¢¤ë¤¤¤Ï28¹àÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤Þ¤À³«¤¤¬¤¢¤ëÁèÅÀ¤ò¶¹¤á¤ë¤¿¤á¤³¤³¤Ë¤¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÈó¾ï¤ËÁêÅö¤Ê¿å½à¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡þ¡Ö¹ç°ÕºîÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤âÆ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Åö½éÄó¼¨¤·¤¿Ê¿ÏÂ°ÆÁð°Æ¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Í×¾×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò¥í¥·¥¢¤Ë¾ùÊâ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ò60Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç½Ì¾®¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¤ò¶Ø¤¸¤ë¤¬¡¢NATO¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤Î½¸ÃÄËÉ±ÒÊý¼°¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁõÃÖ¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È²¤½£¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤¬Âç¤¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¥Á¡¼¥à¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¤¢¤ëÅÀ¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈCNN¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ÂÅ·ë¤·¤¿¾ò·ï¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤Î¤«Ì¤ÃÎ¿ô¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ë¥Ó¥ªÄ¹´±¤â¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤³¤Î¹ç°Õ¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤âÆ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÆÀºî¶È¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¹ç°Õ¤¬Áá¤¯¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÌÚÍËÆü¡Ê27Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£27Æü¤Ï´¶¼Õº×¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ê28Æü¡Ë¤ÈÏ¢µÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·´¶¼Õº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ªÀï°Æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿Êª²Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅªÀ¤ÏÀ¤ò°ìÉôÇö¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼´ØÀÇ¡×Å±²ó¡Ä¥«¥Ê¥À´ØÀÇ¤âÌ¤Éê²Ý
¼ÂºÝ¤ËÇ¯Ëö¤Î¾ÃÈñ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬18Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï38¡ó¤Ç¡¢Âè2¼¡À¯¸¢È¯Â¸å¤ÇºÇÄãÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊª²Á¤ò¤¦¤Þ¤¯´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬65¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï20Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë²Ý¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢µíÆù¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É200¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë40¡ó¤ÎÊóÉüÀÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¾®Çä¤ê²Á³Ê¤Ï´ØÀÇ¤Èµ¤¾Ý°²½¤Î±Æ¶Á¤ÇºÇ¶á40¡ó¤Û¤É¾å¾º¤·¤¿¡£À¯¼£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥Ê¥À¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤âÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¤³¤ÎÆüNBC¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¤ÏÍèÇ¯¡Ê¤Î·ÐºÑ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅªÀ¤ÏÀ¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐ±þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡ÖÍèÇ¯1¡Ý3·î´ü¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤Î²ÈÄí¤ËÁêÅö¤Ê´ÔÉÕ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼Â¼Á½êÆÀ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾º¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ìÁê»¦¸ú²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Öº£½µÃæ¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ°ú¤²¼¤²¤È´ØÏ¢¤·¤¿À¯ÉÜÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥Ð¥Þ¥±¥¢¡×Êä½õ¶âËþÎ»¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÊÝ¸±ÎÁ°ú¤¾å¤²¤Î·üÇ°¤ËÂÐ±þºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë·×²è¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤Ï¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÇÀ»ºÊª´ØÀÇ¤òÅ±²ó¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍ¢ÆþÊª²Á¤À¤±¤ß¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹·ÐºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ÇÀ»ºÊª´ØÀÇÌÈ½ü¤â6¡Á8¥«·î´Ö¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ËÇ°×¸ò¾Ä¤Î°ìÉô¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£