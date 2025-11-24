¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â½Ï¿ç¤¬¤«¤Ê¤¦¡Ä¿²¤ëÁ°¤ËŽ¢²¹¤á¤¿¤¤ÂÎ¤ÎÉô°ÌŽ£3¤Ä
¢£²÷Ì²¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½¬´·
¿´¤â¤«¤é¤À¤â´°Á´¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¡×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢»Å»ö¤ä¶ÛÄ¥¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ¬¤È¤«¤é¤À¤òÉâÎÏ¸ú²Ì¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È²òÊü¤µ¤»¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ®½Å¤Ê°Â¤é¤®¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö³èÆ°¥â¡¼¥É¡×¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢Ìë¤Ï¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤¿¤á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1ÆüÃæ¡¢ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³èÆ°¤·¡¢¤Þ¤À¶ÛÄ¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤ä¿´¡¢Ç¾¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¡×¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ÏºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¡£¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈéÉæ¤òÀ¶·é¤Ë¤·¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¡×¡Ö¤«¤é¤À¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ¤Î½Û´Ä¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹¡×¡Ö¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤ä¶ÛÄ¥¤ò¤È¤¯¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆþÍá¤ÇÅ¬ÅÙ¤ËÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Î¤Á¤Û¤É¤´ÀâÌÀ¤¹¤ëÆþÌ²»þ¤ÎÂÎ²¹¤ÎÍîº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ËÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆþÍá¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²÷Ì²¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½¬´·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤é¤À¤ä¿´¡¢Ç¾¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È²òÊü¤¹¤ë»þ´Ö¤ò
¤¿¤À¤·¡¢Æþ¤êÊý¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö38¡Á40¡î¤È¤¤¤¦¤Ì¤ë¤á¤Î²¹ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡ÖÆþÍá»þ´Ö¤Ï20Ê¬ÄøÅÙ¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´¿ÈÍá¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
½¢¿²1»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ö1Æü¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ´¿È¤òÍ¥¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¡¢Ç®¤¤¤ªÅò¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆþÍá¤·¤¿µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢½¢¿²2»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ç®¤¤¤ªÅò¤Ç¤ÎÆþÍá¤Ï¿´Çï¿ô¡¢·ì°µ¡¢È¯´ÀÎÌ¤ò¾å¤²¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½¢¾²¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤«¤é¤À¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤«¤é¤À¤ä¿´¡¢Ç¾¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È²òÊü¤¹¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤òÆÉ¤à¤è¤ê¡¢¸¤¤äÇ¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÄ¯¤á¤ë¤Û¤¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤Î¤â¿´¤¬°Â¤é¤°»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤«¤é¤À¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÅ·µ¤¤ÎÆü¤ÏÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢À±¶õ¤òÄ¯¤á¤ë¡ÖÀ±¶õ¥»¥é¥Ô¡¼¡×¤âµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¤È¤ë»þ´ÖÂÓ¤ËÃí°Õ
¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤Î¤â¡¢¿´¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¤È¤êÊý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢ÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥·¥ã¥¥Ã¤È³ÐÀÃ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ4¡Á5»þ´Ö°Ê¾å¤âºîÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý°Ê¹ß¤Ë°û¤à°û¤ßÊª¤Ï¡¢¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤äÇþÃã¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤ä¤¿¤ó¤Ý¤Ý¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢º£¤Ï¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î°û¤ßÊª¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤à¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½Ï¿ç½¬´·¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¡¼¡×¤È¡Ö¥ì¥â¥óÇòÅò(¤µ¤æ)¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë½Ï¿ç½¬´·¡Ö3¤Ä¤Î¼ó¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡×
¡ÖËèÆüË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Û¤É¤«¤é¤À¤È¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë½Ï¿ç½¬´·¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö3¤Ä¤Î¡È¼ó¡É¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£3¤Ä¤Î¼ó¤È¤Ï¡¢¡Ö¼ó¡×¡Ö¼ê¼ó¡×¡ÖÂ¼ó¡×¤Ç¤¹¡£
´¨¤¤Åß¤ÎÆü¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¼ó¸µ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ï¤¡¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Â¼ó¤È¼ê¼ó¤â¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¼ó¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤È¤â¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÅòÁ¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È3¤Ä¤Î¼ó¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò
¤â¤·¤âÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼¡¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¿²¤ëÁ°¤Ë3¤Ä¤Î¼ó¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿¼¤¯Ì²¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ó
¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®ÂÓÌë¤ÏÎã³°¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ó¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï²÷Ì²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£Æ¬¤È¤«¤é¤À¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂÀ¤¤ðôÆ°Ì®(¤±¤¤¤É¤¦¤ß¤ã¤¯)¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤¬Îä¤¨¤ë¤ÈÁ´¿È¤Î·ì¤Î¤á¤°¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ê¼ó
¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¼ó¤â¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤Âç»ö¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢²Æ¾ì¤Ç¤â¼ê¼ó¤ÈÂ¼ó¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹Âµ¡ÜÄ¹¥º¥Ü¥ó¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäË¼¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤«¤é¤â¤«¤é¤À¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¼ó
Â¼ó¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÀÚ¡£Â¼ó¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÎä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇ®¤Î»ºÀ¸¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÂ¼ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤Ï³°½Ð»þ¤â¾ï¤Ë¥ì¥Ã¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½¢¿²ÍÑ¤Î¤¯¤Ä¤·¤¿¤Ï¤¹¤°¤ËÃ¦¤²¤ë¤â¤Î¤ò
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤äÅò¤¿¤ó¤Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤é¤À¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¸µ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½¢¿²ÍÑ¤Î¤¯¤Ä¤·¤¿¤òÍú¤¤¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È©¤¶¤ï¤ê¤Î¤¤¤¤À¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½¢¿²ÍÑ¤Î¤¯¤Ä¤·¤¿¤Ï¡¢1Â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½Ï¿ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤«¤é¤À¤¬¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌµ°Õ¼±¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÃ¦¤²¤ë¤è¤¦¡¢¤æ¤ë¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÎä¤¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¾ì¤Ç¤âÂ¸µ¤Ï°Õ³°¤ÈÎä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäË¼¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢ÁÇÂ¤Ç¥µ¥ó¥À¥ë¤ä¥ß¥å¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍúÊª¤âÂ¸µ¤òÎä¤ä¤¹°ì°ø¤Ë¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÎä¤¨¡×¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤ÏÅß¾ì¤è¤ê¤â²Æ¾ì¤Ë¡¢Â¸µ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»Íµ¨¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ïµ¤¸õ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢1Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾ï¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢Îä¤¨ÂÐºö¤Ïµ¨ÀáÌä¤ï¤ºµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ç¤âÅß¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢3¤Ä¤Î¼ó¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë½Ï¿ç½¬´·¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¿çÌ²¸Þ´¶¡×¤Çº£Æü¤ò¤¤Á¤ó¤È½ª¤ï¤é¤»¤ë
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìë¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÀÇ½¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö´¶³Ð¡×¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¿çÌ²¸Þ´¶¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¸Þ´¶¤È¤Ï¡¢»ë³Ð¡¢Ä°³Ð¡¢²¹Ç®´¶³Ð¡¢¿¨³Ð¡¢ÓÌ³Ð¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¤³¤È¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î´¶³Ð¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÄ«¤Þ¤Ç½Ï¿ç¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡¥»ë³Ð
¸÷´Ä¶¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞÀ©¤µ¤»¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþÌ²¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿²1»þ´ÖÁ°¤«¤é¤Ï°Å¤á¤ÇÃÈ¿§·Ï¤Î¾ÈÌÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ï¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬½Ï¿ç¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢Ä«¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î»þ·×¤¬ÃÏµå»þ¹ï¤Ë¹ç¤¤¡¢¤«¤é¤À¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥Ä°³Ð
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°²»³Ú¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤äÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¤Î²»¿§¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢²»¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï1»þ´Ö¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»þ·×¤Î¿Ë¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¿È¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡È¿¨³Ð¡É¤ÇÁª¤Ö
3¡¥²¹Ç®´¶³Ð
²¹Ç®´¶³Ð¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¿´ÃÏ¤è¤¯Ì²¤ì¤ë²¹¼¾ÅÙ´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¡×¤ä¡Ö²Ã¼¾µ¡Ç½¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢½¢¿²Ãæ¤Î²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥¿¨³Ð
¡ÖÆþÌ²»þ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌ²¤ê¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì²¤ë¤È¤¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ëÉÛÃÄ¤äËí¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ê¤É¤ÎÈ©¤¶¤ï¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤ëÁÇºà¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢ÆÃ¤ËÁ´¿È¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¡¢Ëã¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥¬¡¼¥¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤Î¤â¤Î¤ò¡¢µ¨Àá¤äµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ì²¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥ÓÌ³Ð
ÓÌ³Ð¤Ï¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê´¶³Ð¡£¹á¤ê¤Î¸ú²Ì¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤äÌ²¤ê¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë²÷Ì²¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥í¥Þ½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×
¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤êµ¯¤¤ë¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤É¤Ã¤µ¤ê½Ð¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤À¸³è¤Î¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡£
Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãë´Ö¤Î¶ÛÄ¥¥â¡¼¥É¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤ò²òÊü¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ä¥¤¥é¥¤¥é¡¢Èá¤·¤ß¤ä¼»ÅÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤é¤Î´¶¾ð¤ò¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¥À¥á¡ª¡×¤ÈÌµÍý¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¼ê¤Ë¤«¤ï¤·¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤ËËº¤ì¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬¤ï¤¤¤Æ¤â¿´¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Î®¤¹¤³¤È¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤¢¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¡ÖÍè½µ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¡ÖºòÆü¤Î¥ß¥¹¤Ç°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Ä¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢²áµî¤äÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Öº£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ËèÆü10Ê¬¥¹¡¼¥Ï¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ï¡¼¤È¸ÆµÛ¤¹¤ë
²áµî¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊú¤¤¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢Êú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢¤È¤Æ¤âÄÀ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬¤ï¤¤¤Æ¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö±À¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥é¥ê¤È¸«Á÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡Öº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤À¤±¤Ë¿´¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¼«Á³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¥¤¥¹¤ËºÂ¤ê¡¢¸ª¤«¤éÇØÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¡¢¤«¤é¤À¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂ©¤òµÛ¤Ã¤ÆÂ©¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ï¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ï¡¼¤È¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Öº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£
¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤òËèÆü10Ê¬Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Þ¤Þ¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
