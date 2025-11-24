¡ÚDeNA¡ÛÅû¹á²ÅÃÒ¤¬Í¥¾¡¤Ø¶¯¤¤»×¤¤¡¡¡Ö¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¸½¾õ°Ý»ý¤Î3²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤¬24Æü¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î¿äÄêÇ¯Êð3²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åû¹áÁª¼ê¤Ïº£µ¨75»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°4°Ì¥¿¥¤¤Î20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾Àï¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨.355¡¢8ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÀþ¤Î¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤òÅû¹áÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÎÁ°È¾¤Ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢´¶³ÐÄÌ¤ê¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£´¶³Ð¤¬¹çÃ×¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂåÂÇ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»î¹ç¤ÎÁ°Æü¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ç¡Ø¤â¤¦´°àú¤Ë¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤É¤³¤Ç¹Ô¤¦¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÆâ½ï¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤·¤ÆÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Åû¹áÁª¼ê¡£¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤â¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£