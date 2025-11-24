²ÆìËÜÅç¤Î°ìÉô¤ÇÃÇ¿å¸«¹þ¤ß¡¡Æ³¿å´ÉÇËÎö¤ËÈ¼¤¤¡Ä17»ÔÄ®Â¼¤Ç¸á¸å4»þ°Ê¹ß¡¡¸©´ë¶È¶É
²Æì¸©´ë¶È¶É¤Ï¡¢24Æü¸á¸å4»þ°Ê¹ß¡¢²ÆìËÜÅç¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¡¢ÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢²ÆìËÜÅçËÌÉô¤ÎÂçµ¹Ì£Â¼¤ÇÆ»Ï©¤ËËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ³¿å´É¤¬ÇËÎö¤·¡¢Ï³¿å¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï·µà²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²Æì¸©´ë¶È¶É¤Ï¡¢24Æü¸á¸å4»þ°Ê¹ß¡¢³Æ¾ô¿å¾ì¤«¤é¤ÎÁ÷¿å¤¬Ää»ß¤·¡¢Ä´À°ÃÓ¤äÇÛ¿åÃÓ¤ÎÃù¿å¤¬¿Ô¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçÆâ¤Î11¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÁ´°è¡¢¤Þ¤¿6¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¡¢ÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¶É¤ÏÆ³¿å´É¤ÎÉüµì¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢25ÆüÃë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ë¡¼¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁ÷¿å¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºî¶È¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£