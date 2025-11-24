¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤ë°Å¤¤¶Ê¡×¤ËÎø¿Í¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤âº¤ÏÇ¡Ä76ºÐ¤Î¸½Ìò¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¡ÈÅÁÀâ¤ÎÌ¾È×¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥±¡¡¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¤òºÎÅÀ¡ª
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡1982Ç¯¡£¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ê¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¤¬¸Î¶¿¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£73Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¡¢Çä¤ê¾å¤²¤â¹¥Ä´¡£½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÊ£»¨¤À¡£¤ä¤¬¤ÆÉô²°¤ÎÃæ¤Ë4¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¤ÎÏ¿²»µ¡¤ò±¿¤Ó¹þ¤Þ¤»¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Çºî»ìºî¶Ê¤ò»Ï¤á¤ë¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°Û¤Ê¤ë°Å¤¯¤Æ½Å¤¤¶ÊÄ´¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¡Ê¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¡¢Îø¿Í¤Î¥Õ¥§¥¤¡Ê¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥ä¥ó¥°¡Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò¤Ê¤¸¤ë¡£Ã¯¤âÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤Èà¤Î¸ÉÆÈ¡½¡½¤½¤³¤Ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤Î¤Ä¤é¤¤»×¤¤½Ð¡¢Éã¥À¥°¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡Ë¤È¤Î³Î¼¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò¸«¤É¤³¤í¡Ó
¡¡°Û¿§¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤¬¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿Åö»þ¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤â¡£²»³Ú¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡£
¡ÖBorn in the U.S.A.¡×ÃÂÀ¸Á°Ìë¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Î¸ÉÆÈ¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯
76ºÐ¤Ë¤·¤Æ¸½Ìò¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡£¤½¤Î¼ã¤º¢¡½¡½ÅÁÀâ¤ÎÌ¾È×¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡ÙÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤È¤Ï¡£¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¡£ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÂçÀä»¿¤ÇÏÃÂê¤ÎÅÁµ±Ç²è¡£
¼Ç»³´´Ïº¡ÊËÝÌõ²È¡Ë
©2025 20th Century Studios¡¡ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¿´¤Î¶ì¤·¤ß¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢»¦É÷·Ê¤Ê¾ì½ê¤ÇÁÇ¼ê¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë´¶±þ¤·¤¿±Ç²èºî²È¤â¡¢´Î¤ò¿ø¤¨¤ÆÁÇ¼ê¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£À²¤ì¤¿¶õ¤ä¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤º¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥á¥í¥É¥é¥Þ¤òÇÓ¤·¤¿±é½Ð¤À¡£ºØÆ£°½»Ò¡Êºî²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ùºî¶Ê¤ÈÏ¿²»¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿´¾ð¤ÏÌÔÎõ¤ËÆÈÆÃ¡£²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¶½Ê³¤¹¤ë¤«¤â¡£¤À¤¬¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Èà¤¬ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æí¿¤±¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃ¯¤«¤ÈÀäÂÐÅª¤Ë·Ò¤¬¤ëÎÏ¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¤¤¤ëÉ¬Á³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¿¹Ä¾¿Í¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù²»³ÚÅÁµ±Ç²è¤ÎÇä¤ìÀþ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤¢¤¨¤Æ³°¤·¤¿½Â¤¤ºîÉÊ»Ö¸þ¤Ë¹¥´¶¡£²Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤ËÀø¤ê¡¢ÁÏÂ¤¤Î¸»Àô¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ëºÂ¤Î¿¼¤µ¡£¤³¤Î±Ç²è¼«ÂÎ¤Ë¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¼ýÏ¿¤Î³Ú¶Ê·²¤ÈÆ±°ì¤ÎÆâ¾ÊÅª¤Ê¥È¡¼¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¡£Æ¶¸ý°Í»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇØ¹ü¤Ë¡£¤À¤¬Â¾¤ÏÆùÉÕ¤¤ä·ìÎ®¤¬¿Í¹©Åª¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡ÙÃÂÀ¸¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÓËÜ¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£·î¤Î¥²¥¹¥È
ÌøÄâ¾®ÃÔ³Ú¡ÊÍî¸ì²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú°ì¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ±»þ¤Ë°ì¿Í¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²¤ì¤ä¸ÉÆÈ¡¢³ëÆ£¡¢¶ìÇº¤¬ÈùºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë°ì¶Ê¤ò°ì¾®Àá°ì¾®Àá³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¬¤º±Ç²è´Û¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ë¡ª
INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
¤ê¤å¤¦¤Æ¤¤¤³¤Á¤é¤¯¡¿1988Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Íî¸ì²È¡£¼ã¼ê¿¿ÂÇ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£NHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ø¾®ÃÔ³Ú¤Î³Ú²°¤¾¤á¤¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË13¡§05¡Á¡Ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¤Þ¤¿Ãø½ñ¤Ë¡ØÎáÏÂ¤Î¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Þ¤¯¤é½¸¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡Ù¡Ë
¸¶ºî¡§¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¼¥¤¥ó¥º¡ÖDeliver Me from Nowhere¡×
2025Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿120Ê¬
¸ø³«Ãæ
https://www.20thcenturystudios.jp/movies/springsteen
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î27Æü¹æ¡Ë