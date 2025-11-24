¶âÍ»½êÆÀÇÄ°®¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô¤òÀè¹Ô¡¡ÊÝ¸±ÎÁÈ¿±Ç¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¸º¤Ø
¡¡³ô¼°ÇÛÅö¤Ê¤É¶âÍ»½êÆÀ¤ÎÇÄ°®¤òÅ°Äì¤·°åÎÅÈñ¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬24ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤ËÉéÃ´¤òµá¤á¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£½êÆÀ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë´ØÏ¢Ë¡²þÀµ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Ç°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï75ºÐ°Ê¾å¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤È¡¢74ºÐ°Ê²¼¤Î¤¦¤Á¼«±Ä¶È¼Ô¤é¤¬Æþ¤ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤äÁë¸ýÉéÃ´¤¬»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÇÄ°®¤¹¤ëµëÍ¿¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤·¤¿¿Í¤Î¤ß³ô¼°¤äºÄ·ô¤ÎÇÛÅö¤Ê¤É¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Ì¤¿½¹ð¤Î¾ì¹ç¤Ï³ÎÇ§ÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶âÍ»½êÆÀ¤ÎÇÄ°®¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¹ñÀÇÄ£¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½êÆÀ¾ðÊó¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£¹ñ¤¬¾ðÊó¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸Ìó¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝ¸±ÎÁ»»Äê¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£Ï³¤ì¤Ê¤¯¾ðÊó¤òÇÄ°®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òº£¸åµÍ¤á¤ë¡£