コットン・西村真二、ファイヤーサンダー・粼山祐が２３日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。

西村は「キングオブコント２０２２」で準優勝、粼山は「キングオブコント２０２３」から３年連続のファイナリスト。ともにコント師としての実力を高く評価される同期２人がデビュー当初などを語り合った。

粼山は、ファイヤーサンダーの結成前に、現・さや香の新山とコンビを組んでいたことを述懐。「オリオンってコンビでやってて。新山と組む前は、一番最初はトリオでやってて。『キングオブコント出よう！』ってトリオって出てて。で、もうキングオブコント終わったらすぐ解散みたいになって。そっから１人でやってたかな？しばらく」と話した。

粼山は、新山にコンビ結成を持ちかけた当時を振り返り「いや、でもマジで輝いてた。めっちゃ面白いやつおる！みたいになってて。俺はもう全く覚えてないけど。新山にこの前言われたのが…。（オリオンの結成前に）新山、新山の当時の相方、俺。３人でエレベーター乗ってるときあったんやって。俺が新山に『いつ解散すんの？』って言ってたらしい。俺は本当に覚えてないけど」と苦笑していた。

新山は、オリオンを解散したのち、２０１４年に石井とさや香を結成。２０２２、２３年と連続でＭ−１決勝に進出するなど、実力派漫才師としてブレーク中。