Ž¢10%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µŽ£¤è¤ê¤âŽ¢10%³ä°úŽ£¤Î¤Û¤¦¤¬¥È¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¤»¤Ã¤»¤È¥Ý¥¤³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´Íý
¢£¡Ö10¡ó´Ô¸µ¡×¤È¡Ö10¡ó³ä°ú¡×¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤ªÆÀ¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö¥Ý¥¤³è¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È³èÆ°¡Ë¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È10¡ó´Ô¸µ¡×¤È¡Ö10¡ó³ä°ú¡×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÆ±¤¸10¡ó¤À¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤À¤±ÆÀ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤Ï¡Ö10¡ó³ä°ú¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢1Ëü±ßÊ§¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È10¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢1000±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤¯1000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï1Ëü±ß¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï1Ëü1000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£1Ëü1000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï1000±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ä°úÎ¨¤Ï1000±ß¡à1Ëü1000±ß¡ß100¡áÌó9.1¡ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢10¡ó³ä°ú¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤¬1000±ßÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò9000±ß»ÙÊ§¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢³ä°úÎ¨¤Ï10¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È10¡ó´Ô¸µ¤è¤ê¤âÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤Ç¤âÆ±¤¸´ª°ã¤¤
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë»÷¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸´ª°ã¤¤¤¬µ¯¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö10²óÄÌ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤¬10¸ÄÃù¤Þ¤ë¤È1²óÌµÎÁ¡×¤Ï¡Ö10¡ó³ä°ú¡×¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤ÎÆÀ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÎã¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1²ó¤¢¤¿¤ê1000±ß¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£
10²óÄÌ¤Ã¤Æ1Ëü±ßÊ§¤¦¤È¼¡¤Î1²óÊ¬¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê11²óÊ¬¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò1Ëü±ß¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤Æ1000±ß³ä°ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä°úÎ¨¤Ï1000±ß¡à1Ëü1000±ß¡ß100¡áÌó9.1¡ó¤Ç¤¹¡£
10¡ó³ä°ú¤è¤ê¤â³ä°úÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¥È¥¯¤Ë¸«¤»¤ë¿ô»ú¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´¶³Ð¤È¼ÂÂÖ¤¬¤º¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö10¡ó¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¿ô»ú¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¤¸»öÊÁ¤Ç¤â¡¢µ½Ò¤äÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤é¤ìÊý¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÍýÅª¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤¬Äó¼¨¤Î»ÅÊý¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¦¡ÖÏÈ¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìÄê¤ÎÏÈ¤òÄÌ¤·¤ÆÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸í¤Ã¤¿²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ»¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅÀ¤ò¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«°Ê²¼¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë
¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ý½¸¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë
£²ñ°÷¸ÂÄê¤Î³ä°ú¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ
¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¤¬Çã¤¤¼ê¤ò¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÇä¤ê¼ê¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡ÈñÍÑ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢Çã¤¤¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ·ÁÌµ·Á¤ÎÊÝÍÊª¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¼ý½¸¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î
¢Çã¤¤¼ê¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹
£ÆÀ¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤¬Çã¤¤¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çã¤¤¼ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÊÝÍ¸ú²Ì¡×¤Î¿´Íý¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥â¥Î¤Ë¹â¤¤²ÁÃÍ¤ä°¦Ãå¤ò´¶¤¸¡¢¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿´Íý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿´Íý¤Ï¡¢¤ª¶â¤ä¥â¥Î¤Ê¤É¤ÎÍ·ÁÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥¥ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤ÉÌµ·ÁÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î3¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¾¿Í¤«¤é¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤ò¼¨¤¹ÅÀ¿ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤ä¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸¢Íø¤â¡¢¼êÊü¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ô»ú¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤ÏÌÜÅª¤¬¤¢¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿Í¡¹¤Î¿´Íý¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤á¤¤¤¿»Å³Ý¤±¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¡¢Ã¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç»¿Æ±¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖGo To Eat¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷Í½ËÉÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°û¿©Å¹¤Î¼ûÍ×¤ò´µ¯¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¿©ºà¤ò¶¡µë¤¹¤ëÇÀÎÓµù¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¿©»ö·ô¡×¤Ï¡ÖÈÎÇä³Û¤Î25¡ó¤ò¹ñ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡ÊÎã¡§1Ëü2500±ß¤Î¿©»ö·ô¤ò1Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö25¡ó¤ªÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡Ö³ä°ú¡×¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·¡¢1Ëü2500±ßÊ¬¤Î¿©»ö¤ò¤·¤ÆÂå¶â¤¬1Ëü±ß¤ÇºÑ¤ó¤À¤Ê¤é¤Ð¡¢º¹³Û¤Î2500±ß¤Ï¡¢ËÜÍèÊ§¤¦¤Ù¤1Ëü2500±ß¤Î20¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡Ö20¡ó³ä°ú¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñ¤Ï¡Ö20¡ó³ä°ú¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö25¡ó¤ªÆÀ¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¸À¤¤Êý¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬³°¿©»º¶È¤äÇÀ¶È¤Ê¤É¤ÎÂè1¼¡»º¶È¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªÆÀ´¶¤Î¶¯¤¤¿ô»ú¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁ±¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿Á±¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Íý²ò¤·¤Æ»È¤¨¤ÐWin-Win¤Î´Ø·¸¤Ë
¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢ÊÝÍ¸ú²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢¤É¤¦¤È¤é¤¨¤ë¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÇã¤¤¼ê¤ÎÌµ°Õ¼±¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¹ÔÆ°¤òÁàºî¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ëºÝ¤Î´üÂÔ´¶¤äÃ£À®´¶¡¢½ÅÍ×¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÔ¶ø¤Ç¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥É¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ´õ¾¯¤Ê¹ØÆþ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´ÍýÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸ÜµÒ¤Î°Ï¤¤¹þ¤ßÌÜÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¤Ðµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Win-Win¤ÎÂç¿Í¤Î´Ø·¸¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Çä¤ê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸ºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ Ç·¹î¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤æ¤¤«¤Ä¡Ë
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡£
¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¶¶ËÜ Ç·¹î¡Ë