ÍèµÒ¿ôŽ¢1Æü120¿Í￫250¿ÍŽ£ÁÏ¶È90Ç¯Ž¤¹ÓÀî¶è¤Î¾®¤µ¤ÊÁ¬Åò¤¬¥µ¥¦¥Ê¤òÇÑ»ß¤·¤Æ»Ï¤á¤¿"Ä¶¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹"¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
2025Ç¯10·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡ÍèµÒ¿ôŽ¢1Æü120¿Í￫250¿ÍŽ£ÁÏ¶È90Ç¯Ž¤¹ÓÀî¶è¤Î¾®¤µ¤ÊÁ¬Åò¤¬¥µ¥¦¥Ê¤òÇÑ»ß¤·¤Æ»Ï¤á¤¿Ä¶¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹
¢§Âè2°Ì¡¡¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÏŽ¢¤¯¤é¼÷»ÊŽ£¤Ë10»þ´Ö¤âÊÂ¤Ö¤Î¤«¡Ä¸½ÃÏ¼ÒÄ¹¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿Ž¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆü¾ï¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇŽ£
¢§Âè3°Ì¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥É¥ëÈ¢Ï©Àþ"¤¬ JRÅìÆüËÜ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¡ÄÅìµÞŽ¥µþµÞ¤Î"Ä¾ÄÌ¹½ÁÛ"¤¬¥â¥¿¥â¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë"
¢£Á¬Åò¤Î¸½¾õ¤È¿·¤·¤¤Á¬Åò
¡ÖÁ¬Åò¡×¤¬¼ã¤¤¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥µ³è¡×¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤¬Ä¾ÀÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Íá¾ì¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½°Ê³°¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¿·¤·¤¤Á¬Åò¡×¤ÎÂæÆ¬¤À¡£
¿·¤·¤¤Á¬Åò¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê·úÃÛ¤ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Õ¡¼¥É¤Î½¼¼Â¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Á¬Åò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Þ¤ÇµÒÁØ¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ³è¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÁ¬Åò¤â¤¢¤ë¡£
Àï¸å¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Á¬Åò¤À¤¬¡¢²ÈÄíÉ÷Ï¤¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢1960Ç¯Âå¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤òÃ©¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï1968Ç¯¤ËÌó1Ëü8000·ï¤¢¤Ã¤¿Á¬Åò¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1562·ï¤È1³ä°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁ´ÍáÏ¢Ä´¤Ù¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ¬Åò¤¬ÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¢£°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿Ä®¤ÎÁ¬Åò
Á¬Åò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿Á¬Åò¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¡£
ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¦ÆüÊëÎ¤¤Î¡ÖÀÆÆ£Åò¡×¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤Á¬Åò¤Î°ì¤Ä¡£
°ì¸«¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿Ä®¤ÎÁ¬Åò¤À¤¬¡¢¤ªÅò¤ò¼çÌò¤Ë¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ºÍá¼¼¤Ë¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´Þ¤á¤¿5¤Ä¤ÎÍáÁå¤¬¤¢¤ê¡¢22ÅÙ¤«¤é44ÅÙ¤Þ¤Ç5¤Ä¤Î²¹ÅÙÂÓ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£22ÅÙ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿å¤À¤¬¡¢°ìÃ¶¿»¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¿´»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îä¤¿¤¯¤Æ¤âÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Î¿å¤¬ÃÏ²¼¿å¤òÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤ÇÄ´À°¤·¤¿Ä¶Æð¿å¤Ç¡¢È©¤¢¤¿¤ê¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÏÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¡Ê¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¡Ë¤òÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥·¥ë¥¡¼¥Ð¥¹¡×¡£ÆþÍáºÞ¤Ï²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ê¥Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇòÂù¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤¬³ê¤é¤«¤À¡£41ÅÙ¤È¤Ì¤ë¤á¤Ê¤Î¤ÇÄ¹¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¤ªÅò¤Ë¼å¤¤ÅÅÎ®¤òÎ®¤·¡¢ÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¡ÖÅÅµ¤É÷Ï¤¡×¤â¤¢¤ë¡£
¢£¤¦¤¤¦¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤
É÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤ä¡¢²ÌÊª¤ò´Ý¤´¤È¹Ê¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£É®¼Ô¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀÜµÒ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¡£¸µµ¤¤ÎÎÉ¤¤À¼¤«¤±¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¤ªº×¤ê¤Î¡¢¤¦¤¤¦¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥ê¥ó¥¹¡ÊÃËÅò¤Ï¥ê¥ó¥¹¥¤¥ó¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ï40±ß¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤¿¤á¼ê¤Ö¤é¤Ç½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£ÆüÊëÎ¤±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤È¶á¤¯¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°û¿©Å¹¤âÂ¿¤¤²¼Ä®¤ÎÉ÷¾ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ê¿Æü¤ÏÆü¤ËÌó250¿Í¡¢ÅÚÆü¤ÏÌó380¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
ÀÆÆ£Åò¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢1934Ç¯¡ÖÃ«ÃæÅò¡×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢£³ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤ÎÀÆÆ£¾¡µ±¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¸½ñ¤ÎµÏ¿¾å¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤êÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿
ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤Ï¾ì½ê¤â°ÜÆ°¤·¤ÆÅ¹Ì¾¤âÊÑ¤¨¤¿¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÏµÒ¤¬¸º¾¯¡¢Æü¤Ë120¿Í¤Û¤É¤È¡¢·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÀèÂå¤ÎÉã¤â¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍá¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï·Ð±Ä¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ä¥Ó¥ë¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Á¬Åò¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¾¦Çä¡£ÃÏ°è¤«¤éÁ¬Åò¤ò¾Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀÆÆ£Åò¼ÒÄ¹ ÀÆÆ£¾¡µ±¤µ¤ó¡Ë
2000Ç¯Âå¤«¤é¡¢¡ÖÃÛ50Ç¯¤ÎÁ¬Åò¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤òÌÏº÷¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ï¶ËÎÏ¼õ¤±¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜºÇ¸å¤Î»°½õ¡ÊÆþÍáµÒ¤ÎÇØÃæ¤òÎ®¤¹¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤Î¿¦¶È¡Ë¤¬¤¤¤ëÁ¬Åò¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï2013Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
Í®»ÒÅò¤ä¾Ô³÷Åò¡¢¥¿¥ó¥«¥ó¡¢¤è¤â¤®¡¢ÎÐÃã¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÑ¤ï¤êÅò¡×¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÓÀî¶è¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤Î¡ÖÁ¬Åò´óÀÊ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢µÒ¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¶áÎÙ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÈñÍÑ¤Ï4¡Á5²¯±ß
¤½¤·¤Æ2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÍá¾ì¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡¢Â©»Ò¤ÎÀÆÆ£Íµ°ì¤µ¤ó¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÈñÍÑ¤Ï4¡Á5²¯±ß¡£ÅÔ¤¬¹Ô¤¦Íá¾ì»ÜÀß²þÃÛ¡¢²þ½¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊä½õ¶â¤Ç3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤òÏÅ¤Ã¤¿¤Û¤«¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤Æ»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¿·¤·¤¤Á¬Åò¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö0ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¤Ê¤¤Åìµþ²¼Ä®Á¬Åò¡×¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¼ã¤¤½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬10¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤ªÅò¤¬Ç®¤¹¤®¤Æ¡¢»Ò¶¡¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÁ¬Åò¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åò¤Î²¹ÅÙ¤ò5¼ïÎàÀßÄê¤·¡¢¤Ì¤ë¤á¤ÎÍáÁå¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÍÄ»ù¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£
¢£¤Ê¤¼¥µ¥¦¥Ê¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¡£Åö»þ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÆÆ£¾¡µ±¤µ¤ó¼«¿È¤â½µ¤Ë2¡Á3²ó¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÀßÃÖ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ªÅò¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Á¬Åò¤Î¸¶ÅÀ¡£¤¸¤Ã¤¯¤êÍáÁå¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤¿ÂÎ¤Ç¡¢É÷¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤ÈËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥ÊÌÜÅª¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íá¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡×
¥µ¥¦¥Ê¤ÏÍøÍÑ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤«¡¢´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¯¸÷Ç®Èñ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£¥µ³è¥Ö¡¼¥à¤Îº£¤â¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÒ¤Î¤¦¤Á7³ä¤¬ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½÷ÀµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¹©É×¤â»Ï¤á¤¿¡£°ì¤Ä¤¬Ç¯4²ó¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤À¡£µÒ¤Ï½÷À¸ÂÄê¤Ç¡¢ÃËÅò¤â³«Êü¤·½÷Åò¤È¹Ô¤Íè¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¡£ÍáÁå¤Ë¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëLUSH¤Î¥Ð¥¹¥Ü¥à¡ÊÆþÍáºÞ¡Ë¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¹á¤ê¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ò¶Å¤é¤¹¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Á¬Åò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¤À¡£³Î¤«¤ËÁ¬Åò¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¡¼¥Ò¡¼µíÆý¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÄµíÆý¤Ê¤É¤¬¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¤·¤ß¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÀÆÆ£Åò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¤Û¤«¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¡¢À¸¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò´Ý¤´¤È¹Ê¤Ã¤¿¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡¢ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤¬¤Ä¤¯¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥é¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£¥í¥Ó¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÇÕ¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£2022Ç¯¤«¤éÀ¸ºñ¤ê¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤òÄó¶¡
À¸¥Ó¡¼¥ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÃ®¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ²óÅ¾¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡¢À¶ÁÝ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¡£·ë²Ì¡¢Ê¤ÌÌÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¥á¡¼¥«¡¼Ç§Äê¤â¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
À¸ºñ¤ê¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤Ï2022Ç¯¤«¤éÀìÍÑ¤Îµ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤Î²Ì¼Â¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¡¢ÆâÂ¦¤«¤éºñ¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤¿²Ì¼Â¤´¤È¥«¥Ã¥×¤ËºÜ¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¸«±É¤¨¤â¤è¤¤¡£½Ü¤Î²ÌÊª¤òÃÏ¸µ¤ÎÈ¬É´²°¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÊÂ¤Ö¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¡¢Ãº»À¿å¤Ç³ä¤Ã¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤¬¡¢¹¥¤ß¤Ç¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
À¸¥Ó¡¼¥ë¤Ï600±ß¡¢À¸ºñ¤ê¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤Ï¥ì¥â¥ó¤¬300±ß¤«¤é¤È¡¢°Â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÅìµþÅÔ¤ÎÆþÍáÎÁ¤Ï¸½ºß¡Ö550±ß¡×
Á¬Åò¤ÎÆþÍáÎÁ¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ÎÊª²ÁÅýÀ©Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¸½ºß550±ß¤À¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ý±×¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢µÒ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
ÀÆÆ£Åò¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢½µ2¡Á3²ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËèÆüÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ïÏ¢¤¬6¡Á7³ä¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢·î¤Ë70¡Á80Ëü¡¢»þ¤Ë¤Ï100Ëü±ß¶á¤¯¤«¤«¤ë¥¬¥¹Âå¤Ê¤É¡¢¹â¤¤±¿±ÄÈñ¤Ë²Ã¤¨¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤â¤¢¤ë¡£Æü¤Ë250¿Í¤ÎµÒ¿ô¤Ï¼ý±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤È¤¯¤Ë±«¤ÎÆü¤ÏµÒ¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¾ÍèÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÆþÍáÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤À¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢600±ß¡¢1000±ß¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤âº£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀÆÆ£Åò¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØÀß¤¨¡Ù¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐ²Á¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îã¤¨¤ÐÁ°½Ò¤Î¥í¥Ó¡¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥³¥ó¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡£5¡Á6Ì¾¤¬ÊÂ¤Ù¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¤Î¤ì¤ó¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕT¥·¥ã¥Ä¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤â¤¢¤ëÅìµþéº½ÑÂç³ØÂ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£º¬ÄÅ¤Ë¤¢¤ëÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÁ¬Åò¤Ê¤Î¤À¡£
¢£½÷Åò¤ÎÃ¦°á¾ì¤Ë¤Ï¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼
Ã¦°á¾ì¤Ë¤Ï¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÀßÃÖ¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤ë¤È°Â¤¤¤â¤Î¤Ç4Ëü±ß¶á¤¯¤¹¤ë¡£2Ê¬10±ß¤ÎÍøÍÑÎÁ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
½÷Åò¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥ê¥ó¥¹¤Ï¥Ý¡¼¥é¤Î¾¦ÉÊ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÊËÀ¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀÆÆ£Åò¤¬Á¬Åò¤Î´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¶·é¤È°§»¢¡×¤È¡¢Å¹Ä¹¤ÎÀ¾½ÐÄ¾¼ù¤µ¤ó¡£Â©»Ò¤ÎÍµ°ì¤µ¤ó¤ÎµÁ·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¶ù¡¹¤Þ¤ÇÀ¶ÁÝ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾½Ð¤µ¤ó¡Ë
Íá¼¼¤ò´Þ¤á¤ÆÅ¹ÆâÁ´ÂÎ¤òÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï½Ò¤Ù7»þ´Ö¤«¤«¤ë¡£Å¹Ä¹¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¸áÁ°Ãæ¤«¤é¹Ô¤¤¡¢±Ä¶È³«»Ï¤Î14»þ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡£³«Å¹¤òÂÔ¤ÄµÒ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï13»þ50Ê¬¤Ë¤ÏÅ¹¤ò³«¤±¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¸µ¤ªµÒÍÍ¡×
°§»¢¤ÏÍèÅ¹»þ¡¢ÎÁ¶â¤ò¤â¤é¤¦ºÝ¡¢µÒ¤¬Ã¦°á¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¡¢ÂàÅ¹»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼³Ý¤±¤¹¤ë¡¢¡Ö5¤Ä¤Î°§»¢¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ÀÜµÒ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï15Ì¾¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿Í¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÅ¹Æ¬¥Á¥é¥·¤äSNS¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆüÃæ¤«ÍâÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÀ¾½Ð¤µ¤ó¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÎÁ¬Åò·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤â¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÀÆÆ£Åò¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Î2016Ç¯ÅÙ¤³¤½Íø±×Î¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï5¡Á6¡ó¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤â¤¢¤ë¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤È11¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ÈÍø±×Î¨5¡óÁ°¸å¤¬·òÁ´¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡×¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¡¢ºÙ¤«¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥ÈµÒ¤òÁý¤ä¤·¤¿·ë²Ì¤À¤í¤¦¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤Î¤¹¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ï¿·µ¬µÒ¤Î³«Âó¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á¬Åò¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤È¤âÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ºØÆ£Åò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀÆÆ£Åò¤Î¤è¤¦¤ËÎ©ÃÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¿Íµ¤¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢±¿±ÄÈñ¤¬Âç¤¤¯¡¢Å·¸õ¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¸·¤·¤¤¶È³¦¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤Á¬Åò¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡¢Á¬Åò·Ð±Ä¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ë
----------
Ô¤²¬ »ÖËã¡Ê¤Þ¤ë¤ª¤«¡¦¤·¤Þ¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¦ÊªÎ®¤ÎÀìÌç»ï¤Î¶È³¦½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£·ò¹¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´ØÏ¢¤òÎ¾ÎØ¤ËÉý¹¤¯¼¹É®¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢°û¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¶È³¦Æ°¸þ¡¦´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎÊ¬Ìî¤Ç·Ð¸³¤òÃßÀÑ¡£ÊÝ¸îÇ2É¤¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Ë¤â´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ Ô¤²¬ »ÖËã¡Ë