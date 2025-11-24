¡Ö²Ç¤µ¤ó¤â¤ª¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡×¸½Ìò¶µ»Õ¤¬¡È½÷»ù¤Î¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è¡É¤ò½ê»ý¡ÄÊÑÂÖ¶µ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¡È7¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¼Ô¡É¤Î²ÈÂ²¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÈáÄË¤¹¤®¤ë¶»Ãæ
¡¡¸½Ìò¶µ»Õ¤¬½÷»ù¤òÅð»£¤·¡¢SNS¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¡ÈÉÊÉ¾²ñ¡É¤òÌû¤·¤à¡½¡½¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö·ï¤Ï7¿ÍÌÜÂáÊá¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÁ´°÷Å¦È¯¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÂáÊá¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¶µ»Õ¤ÎÉã¤ÈÁÄÉã¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¶»Ãæ¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂáÊá»þ¤Î¹ÃÈå³¤·îÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ç¸ý¸µ¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ê¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊõ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÈºÇ¸å¤ÎÂáÊá¼Ô¡É¤Î²ÈÂ²¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶»Ãæ¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§GYRO_PHOTOGRAPHY/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È¡Ë
¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ê¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊõ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×
¡¡11·î6Æü¡¢²¬»³»ÔÆâ¤ÇÊë¤é¤¹¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¼«Âð¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¸½Ìò¶µ°÷¤À¤Ã¤¿¿åÆ£æÆÂÀÈï¹ð¤ä¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾®À¥Â¼»ËÌéÈï¹ð¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë6¿Í¤òÂáÊá¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·×7¿Í¡£Á´°÷¤¬¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï²¬»³¤Ç¡¢¡ÈÊÑÂÖ¶µ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î1¿Í¡É¤ÎÅ¦È¯¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²ÈÂðÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÃÈå³¤(¤ß)·î(¤Å¤)ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¡£²¡¼ý¤µ¤ì¤¿SSD¤Ë¤Ï¾¯½÷¤ÎÃåÂØ¤¨Æ°²è1ÅÀ¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«Êá¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿Åð»£Æ°²è¤Ê¤É¤òÊÝÂ¸¤·¤¿USB¤ò½èÊ¬¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¹ÃÈå¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿1ÅÀ¤ÎÆ°²è¤¬ÂáÊá¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ø»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ê¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊõ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î½÷»ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁÜº÷»þ¤Ë¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿Åð»£¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡ØÅð»£¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È°ìÅ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¤É¤³¤Ø½Ð¤·¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ©»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö2021Ç¯4·î¤«¤é²¬»³¸©ÀÖ(¤¢¤«)ÈØ(¤¤¤ï)»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢23Ç¯4·î¤Ë¿·ºÎÍÑ¤Ç¸½ºß¤Î¶ÐÌ³Àè¤ËÉëÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸©¶µ°Ñ¡Ë
¡Öº£Ç¯ÅÙ¤Ï3Ç¯À¸¤Î³ØµéÃ´Ç¤¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¤Ö¤ê¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»Ô¶µ°Ñ¡Ë
¡¡É½¸þ¤¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼ã¼ê¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¹ÃÈå¤À¤¬¡¢¼çÈÈ³Ê¤Î¿¹»³¤Î¶¡½Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¢¿¦¤·¤¿21Ç¯¤Ë¤Ï´û¤Ë¡ÈÊÑÂÖ¶µ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈBÌÌ¡É¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì²ÈÂ²¤À¡£
¡ÖËÍ¤é¤â²¿¤âÃÎ¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Î±ü¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ²¿¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º£Ç¯3·î¡¢Æ±¤¸¤¯¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Î½÷À¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¹ÃÈå¡£¼Â²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤Ï°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Ø½Ð¤·¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ©»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤ËÂ¾¤Î¿Í¤ËÍê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¡£Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¤¡¢Âç¿Í¤·¤¤»Ò¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¶µ»Õ¤ÏÄ¹Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡ÖÌ´¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ©»Ò¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ø¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¶Ê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤ÆSNS¤ÇÃÎ¤é¤ó¿Í¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é½ÐÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢ºá¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï»Ò¤É¤â¤é¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÀèÀ¸¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹ÁÄÉã¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¨¤¨»Ò¤ä¤«¤é¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Æ¡£°¤¤¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡£¤¢¤ó¤À¤±¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ò¤¬¤Ê¤¢¡£°¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç1²ó¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤É¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¤¢¡£²Ç¤µ¤ó¤â¤ª¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡×
¡¡Î¢ÀÚ¤ê¤ÎÂå½þ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
