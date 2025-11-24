¡ÖÄã¿ÈÄ¹¤À¤«¤é¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥½¥ó¥°¤Ø¤Î»²²Ã¤òµñÈÝ¤·¤¿¤éÂç±ê¾å¡Ä¤Î¤Á¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡È¿è¤ÊÂÐ±þ¡É
¡¡1985Ç¯¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥½¥ó¥°¡ÖWe Are The World¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òµñÈÝ¤·±ê¾å¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·Èà¤ÏÈ¿ÏÀ¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¿·¶Ê¡ÖHello¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¤é¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¡£»Ù±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡×¤³¤È¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÌ¾À¼¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÆó½ÅºîÂóÌé»á¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤º² ¿´¤ò²òÊü¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
º£¤â¿§êô¤»¤Ì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤ò¤¿¤É¤ë¡½¡½¡¡©getty
¡ÖWe Are The World¡×¤òµñÈÝ¤·¤ÆÂç±ê¾å
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡Ìµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¿´¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤½¤ÎÊýË¡¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶»¤Î±ü¤¬¡¢Èù¤«¤Ë¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°ãÏÂ´¶¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÀÌÛ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤¬¡ÖÃÄ·ë¡×¤ò¶«¤ó¤ÀÌë¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡½¡½»ä¤¿¤Á¤¬»È¤¦¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡1985Ç¯1·î28Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌë¤Ë½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÈÊÂ¤Ö²»³Ú¤Îº×Åµ¤Ç¡¢1984¡Á85Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÇ¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥é¥¤¥ôÆ°°÷¿ô¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡ÔPurple Rain¡Õ¤Î±éÁÕÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò°ì·â¤Ç½³¤êÅÝ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¼ø¾Þ¼°¤Î¿¼Ìë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÔWe Are The World¡Õ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Îµ²²îµßºÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥½¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¢¥ì¥¤¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡Ä¡Ä²»³Ú»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ë¤âÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï²¿ÅÙ¤âÏ¢Íí¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡½¡½Èà¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¡ÔWe Are The World¡Õ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¤¤Ê±ê¾å°Æ·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÌµ»ë¤·¤¿Îä¹ó¤ÊÍø¸Ê¼çµÁ¼Ô¤À¡×
¡Ö¤¢¤ÎÃË¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÀÏÃ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÄã¿ÈÄ¹¤À¤«¤é¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡½¡½Èà¤Ï¡¢È¿ÏÀ¤â¡¢ÊÛÌÀ¤â¡¢¼Õºá¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Áª¤Ð¤Ê¤¤
¡¡¤½¤ÎÇ¯¡¢Èà¤Ï¡ÔHello¡Õ¤ò¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBÌÌ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤ËºÙ¤«¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¥ê¥º¥à¥®¥¿¡¼¤¬¶õµ¤¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢ÁáµÞ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡¡I tried to tell them that I didn¡Çt want to sing / But I¡Çd gladly write a song instead¡Ê²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë´î¤ó¤Ç¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¡Ë¡Ó
¡¡Èà¤Ï¡ÔHello¡Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡¡4 U words are definitely not shoes / They¡Çre weapons and tools of destruction ¡Ê¥¥ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¡¢·¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¡¢²õ¤¹¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤À¡Ë¡Ó
¡¡»Ù±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¶Ê¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡×¤³¤È¤Ï¡¢Áª¤Ð¤Ê¤¤¡£¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Èà¤¬¤½¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÔWe Are The World¡Õ¤Î¡ÈWe¡É¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿¿Í¡¹¡×¤Î¡ÈWe¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤é¡½¡½¤Þ¤Ð¤æ¤¤°áÁõ¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ»Ö¤Ï¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡È¥»¥ì¥Ö¤Ê»ä¤¿¤Á¡É¤È¡ÈÀ¤³¦¡É¤¬¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç·ë¤Ð¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¹½¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤¬¹Í¤¨¤ë We¡×¤Î³°Â¦¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈWe¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡1990Ç¯¤Î¡ÔNew Power Generation¡Õ¡£¡ÖWe R The New Power Generation¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢µìÍè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½¾¤ï¤º¡¢°¦¤ÈÁÏÂ¤¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡È¿·¤·¤¤À¤Âå¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1995Ç¯¤Î¡ÔWe March¡Õ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÀµµÁ¤Ø¤Î¹³µÄ¤È¡¢¼«Í³¤Ø¤Î°Õ»Ö¤¬²Î¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹Ô¿Ê¤¹¤ë¡×¡½¡½¸½¼Â¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Â²»¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤Î¡ÔWe Gets Up¡Õ¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙÅÝ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ë¿Í¡¹¤¬»¾¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´õË¾¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¼Ô¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈWe¡É¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÊâ¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î We ¤Ã¤Æ²¿¡©
¡¡¥¥ß¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤É¤¦»È¤¦¡©
¡¡¡ÈHello¡É¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤«¤é¤Î¥Ï¥í¡¼¤Ç¤¹¡£
