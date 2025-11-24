¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍç¤Ê¤Î¡©¡×¤Þ¤ë¤Ç¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ä¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLovesexy¡Ù¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö´ñÌ¯¤Ê¥Ê¥¾¡×
¡Ò¡ÖÄã¿ÈÄ¹¤À¤«¤é¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥½¥ó¥°¤Ø¤Î»²²Ã¤òµñÈÝ¤·¤¿¤éÂç±ê¾å¡Ä¤Î¤Á¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡È¿è¤ÊÂÐ±þ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1988Ç¯¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¾×·âÅª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLovesexy¡Ù¡£Íç¤ÇºÂ¤ë»Ñ¤Î±ü¤ËÀø¤à¿ÀÀ»À¤ä¡¢¡ÖAlphabet St.¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÖG¡×¤ÎÉÔºß¡½¡½°¦¤ÈÀ¡¢ÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤òÅý¹ç¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¿¼±ó¤ÊÅ¯³Ø¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ò¡¢Æó½ÅºîÂóÌé»á¤ÎÃøºî¤«¤éÉ³²ò¤¯¡£¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤º² ¿´¤ò²òÊü¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLovesexy¡Ù¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¾¤È¤Ï¡¡©getty
¡¡1988Ç¯¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLovesexy¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢°ì½Ö¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡½¡½
¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤ÇÍç¤Ê¤Î¡Ä¡Ä¡©¡×
¡¡±ü¤Ë¤Ï»ç¤Î²Ö¡£¼êÁ°¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤²Ö¤¬Âç¤¤¯ºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²Ö¤Î¾å¤Ë¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤¬Á´Íç¤Ç¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÀþ¤Ï¡¢¤É¤³¤«±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤É¤³¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡È¾¦ÉÊ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Á´ÎÏ¤ÇµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥¹»Ë¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½Âå²»³Ú»Ë¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¾×·âÅª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂç¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤Þ¤¿¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¡©¡×¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÔAlphabet St.¡Õ¤È¤¤¤¦¶Ê¡£¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ç¡¢ÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢½÷À¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖABCDEFH¡ÄI Love U¡×
¡¡¤¢¤ì¡© G¤¬¡¢¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙÄ°¤¤¤Æ¤â¡¢G¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥ß¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¾éÃÌ¡© µ¤¤Þ¤°¤ì¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢²¿¤«¤Î¥µ¥¤¥ó¡©
¡¡G¤òGOD¡Ê¿À¡Ë¤ÎG¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡ÖÁ´Íç¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶»¤Ë¾®¤µ¤Ê½½»ú²Í¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤Ï¤½¤Î½½»ú²Í¤Î¾å¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÆùÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿À¤¬ÀÅ¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖÀº¿À¤ÈÆùÂÎ¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¤È¤é¤¨¤¿À»¤Ê¤ë¾ÓÁü¤Ç¤¹¡£ABCDEFH¡ÄI Love U¡£
¡¡G¤Ï¡¢Love ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡G¤ò½Æ¡ÊGUN¡Ë¤ÎG¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¾Á°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡ØThe Black Album¡Ù¤Ç¡¢·ý½Æ¤äË½ÎÏ¤Ë·¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¡¢¤½¤·¤ÆGUN¤òÊü´þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ó¥¹¤Î·è°Õ¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï½Æ¡¢¤½¤·¤Æ½½»ú²Í°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Øò²ù¤Î°Õ¤Î¹ï°õ¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ°Ç¯¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥¸¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Î³Ú¶Ê¤ä±Ç²è¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤â²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÉ½¸½À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥×¥ê¥ó¥¹¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÈà¤Î¡ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡É¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¿¸¥¿ÈÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÔLady Cab Driver¡Õ¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¡×Ä°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦±éÁÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¡ÔG-Spot¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖG¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È²Î¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¸Ì®¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡½ABCDEFH¡ÄI Love U¤Ï¡¢¡ÖG¡ÊG¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¿À¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡ÖG¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤³¤¿¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±¼ê¤Ë°Ñ¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÍÊ¤·¤¿Lovesexy¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÔThe Cross¡Õ¤¬¡ØLovesexy¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¹ç´Ö¤ËÉ¬¤º±éÁÕ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿À¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò°Å¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤â½½»ú²Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¿À¤¬¤¤¤ë¡×¤Îµ¹æ²½¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡G¤ÎÉÔºß¤òGUN¡Ê½Æ¡Ë¤ÎÉÔºß¤ÈÆÉ¤à¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤¬¤ä¤¬¤Æ·ý½Æ·¿¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤â¸Æ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤òÉð´ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Èà¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥®¥¢¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡G-Spot¤ÎG¤Ï¡¢Lovesexy¤Ï¡Ö°¦¤ÈÀ¤òÀÚ¤êÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×³µÇ°¤ÎÄó¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤ËLovesexy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉûºîÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥È¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È³Ú¶Ê¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢¡ÖÀ°¦¤Î¹ÎÄê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎG¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤Ï¡¢G¤È¤¤¤¦¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸»ú¤ÎÉÔºß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¡ÖÀ¸¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¡©¡×¤òº¹¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔAlphabet St.¡Õ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈPut the right letters together and make a better day¡É¡ÊÀµ¤·¤¤Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Æü¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡Ë
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢Èà¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿ÈÂÎ¤ò¡¢²¼¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¤Ø¤ÈÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦¡¢SEXY¤ÊÉÁ¼Ì¡£
¡¡Å·¹ñ¤«¤é¤Î¿À¤Î°¦¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¿À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¤¸ÀÍÕ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤ÇLOVE¤È¶¦¤ËÃÏ¾å¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¥´¥¹¥Ú¥ëÀë¸À¡£
¡¡LOVE¤Ç¤¢¤ê¡¢SEXY¤Ç¤¢¤ë¡£LOVESEXY¡£¡ÔAlphabet St.¡Õ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ØLovesexy¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆLOVESEXY¤ÇÈà¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿Àº¿ÀÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ú¶Ê¤äÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØLovesexy¡Ù¤Ï¡¢¸÷¤È°Ç¡¢ÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¡¢À¤È°¦¡¢À¸¤È»à¡¢Øò²ù¤È¼Ï¤·¡¢½ªßá¤ÈºÆÀ¸¡¢²÷³Ú¤Èµ§¤ê¡½¡½¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ä¶±Û¤·¡¢ºÆÅý¹ç¤¹¤ë²»³Ú¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¡Ö¹ÎÄê¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤âÌ·½â¤âÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëº²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢Ê¡²»¤Î½ñ¤È¤·¤Æ¡£
Æó½Åºî ÂóÌé