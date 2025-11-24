¸µÊõÄÍ¡¦¸Ð·î¤ï¤¿¤ë¡õÍ®´õÎé²»¡ÖÎòÂå¥È¥Ã¥×ÂÐÃÌ¡×¤ÇÌÀ¤«¤¹ÈëÏÃ¤È¡È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¼Â¸½¤ÇËÂ¤°Êª¸ì
¡¡±ýÇ¯¤ÎÊõÄÍÀ±ÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢´î¤Ó¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½!¡¡2003Ç¯¡Á'06Ç¯¤ËÀ±ÁÈ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸Ð·î¤ï¤¿¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢'09Ç¯¡Á'15Ç¯¤ËÆ±¤¸À±ÁÈ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Í®´õÎé²»¤ÎÎòÂå¥È¥Ã¥×ÂÐÃÌ¡£
¡¡12·î¤Ë¤Ï²ø´ñ¾®Àâ¡Ø¥¸¥¥ëÇî»Î¤È¥Ï¥¤¥É»á¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹±é·à¡Ø¥Þ¥¤ ¥Õ¥ì¥ó¥É ¥¸¥¥ë¡Ù¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤·¤ÆÂàÃÄ¸å¤Î½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£À±ÁÈ¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î2¿Í¤¬¸ì¤ë¡È¤¢¤Î¤È¤¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¨¡¡£
¶¦±éÈ¯É½¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×Ï¢Íí»¦Åþ
¸Ð·î¡¡¤Á¤¨¡ÊÍ®´õ¡Ë¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë1²ó¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤è¤Í¡£
Í®´õ¡¡°Õ³°¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂàÃÄ¸å¤Ï¤ª»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¸Ð·î¡¡»ä¤¬ÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤Î¤¬'06Ç¯¤À¤«¤é19Ç¯Á°¡Ä¡Ä¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÉÝ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í®´õ¡¡¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºîÉÊ¤À¤È¡Ø°¦¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃ»¤¹¤®¤ë¡Ù°ÊÍè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¸Ð·î¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£²¿¤«º£¡¢ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í®´õ¡¡¡Ø¥Þ¥¤ ¥Õ¥ì¥ó¥É ¥¸¥¥ë¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¡¢ÀèÇÚ¤ä¸åÇÚ¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤³¤Î´ë²è¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í®´õ¡Ö¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¡×
¡¡¸Ð·î¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¤È¤¡¢Í®´õ¤¬Æ±¤¸Ìò¤ò¿·¿Í¸ø±é¡Ê¢¨¡Ë¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¸Ð·î¤ÈÆ±¤¸Ìò¤òÍ®´õ¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï'03Ç¯¤Î¡Ø²¦²È¤ËÊû¤°²Î¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤ËÊõÄÍ¤ÈÅìµþ¤Ç1²ó¤º¤Ä¡¢²Î·àÃÄÆþÃÄ7Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤±¤ÇËÜ¸ø±é¤ÈÆ±¤¸±éÌÜ¤ò¾å±é¤¹¤ë¸ø±é¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò2¿Í¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¨¡¡£
Í®´õ¡¡¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤â¤¦¡¢¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤¬¡ÈÂÀÍÛ¡É¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¸Ð·î¡¡ÂÀÍÛ¤Ã¤Æ²¿¡©
Í®´õ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î¾·³¤Î¥é¥À¥á¥¹¤Ç¡¢Ä¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àì²Ê¤«¤éÀ±ÁÈ¤ËÌá¤é¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÁÈ¤ÇÊ¼»Î¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÁÈ»Ò¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£
¸Ð·î¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í®´õ¡¡¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿·¿Í¸ø±é¤ÇÆ±¤¸¥é¥À¥á¥¹¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ºîÃæ¤Ç¥é¥À¥á¥¹¤¬¾·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡È¤¦¤ª¤©¤Ã¡¼!¡É¤È¶«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¹¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¸Ð·î¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
Í®´õ¡¡¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À²¿¤â¤«¤â¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡£1¤Ä²¼¤Î²¼µéÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡È»ä¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â·à¾ì¤Î¥í¥Ó¡¼¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È·Î¸Å¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¸Ð·î¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£
Í®´õ¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¸Ð·î¡¡¤¢¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï¼çÌò¤È¤·¤ÆÀ±ÁÈ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¤Á¤¨¤¬»ä¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬½é¼ç±é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌÜ¤Ç¡È¤³¤³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£²¿¤«°¦¤ª¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Æ¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í®´õ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°Ú¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸Ð·î¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸Ìò¤ò2¿Í¤Ç²óÂØ¤ï¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¤±¤É¡¢»ä¡¢¤Á¤¨¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´Á³¾åµéÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤¨¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¾åµéÀ¸¤À¤ÈÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Á¤¨¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤À¤«¤éÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢À±ÁÈ»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡È³ØÇ¯¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾å²¼´Ø·¸¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Í®´õ¡¡¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±Ê±ó¤ËÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤Éº£¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤ËÊú¤Ã¤³¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÐÍ¥Æ±»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤â¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÊõÄÍ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡Èµ¤¤Å¤¡É
¡¡ºßÃÄÃæ¤«¤é¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿2¿Í¡£¡Ø¥Þ¥¤ ¥Õ¥ì¥ó¥É ¥¸¥¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤È¥À¥ó¥¹¤ò²óÂØ¤ï¤ê¤ÇÃ´Åö¤·¡¢2¿Í¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡©
¸Ð·î¡¡¤Á¤¨¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¥Ð¥Í¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØREON JACK¡Ù¤Ç¤âËè²ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¤ÇÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Í®´õ¡¡¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡¢¤É¤ó¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡È¿Ä¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¼Çµï¤â²Î¤â´Þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¼¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Çµ¬³Ê³°¤Î¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¸Ð·î¡¡»ä¡¢¥À¥ó¥¹¤â±é¤¸¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¤È¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÈÖ¤ÇÍÙ¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤¬¶Ú¥È¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¸ø±é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡²¿Ç¯¤«Á°¤Ë²¼È¾¿È¤¬¥°¥é¥°¥é¤·¤Æ¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤¬¶ÚÎÏ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë²¼È¾¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£ÃÏÌ£¤À¤±¤É¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Í®´õ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÂÎ¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¡¢»Ø¤À¤±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ð·î¡¡»ä¤¬º£¤Î¤Á¤¨¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤³¤È¤è¡¢Áá¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡£ÊõÄÍ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤Îµ¤¤Å¤¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Á¤¨¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤òÍÙ¤ì¤ë¤Î¤âÊõÄÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤è¤Í¡£
Í®´õ¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¼Ìò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃËÌòÆ±»Î¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¸Ð·î¡¡Êª¸ì¤ò¤Á¤¨¤È¥À¥ó¥¹¤ÇËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¶î¤±°ú¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ÈÂÎ¤äÌÜ¤Ç²ñÏÃ¤·¤ÆÅÁ¤¨¹ç¤¤¡¢Í¯¤½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£
Í®´õ¡¡»ä¤âº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç°´ê¤Î¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤È¤Î2¿Í¤À¤±¤Ç¤ÎÉñÂæ¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ï¤¿¤ë¤µ¤ó¤«¤éµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¹â¤á¹ç¤¨¤ëÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ð·î¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤È¤¤¤¦¤«´üÂÔ°Ê¾å¤ËÎ¢ÀÚ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
