ºÇ¶á¤ÏÄ«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¯¡¢½©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤ª·î¸«¡¢¹ÈÍÕ¼í¤êÅù¡¹¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÀìÌç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤Ç¤¹¡£·ª¡¢³Á¡¢¤ê¤ó¤´¡¢Íü¡¢¤Ö¤É¤¦¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¶ä°É¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢¤«¤Ä¤ªÅù¡¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ü¤Ê¤â¤Î¤Ï±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²Á³Ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÂÎ¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ç1Ç¯Ãæ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ºà¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë»¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö±ÉÍÜÉÔÂ¡×¤Ë´Ù¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¡ÖË°¿©¤Î»þÂå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î20ºÐÂå¤Î±ÉÍÜÉÔÂ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2025Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ººÊó¹ð¡×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿20¡Á29ºÐ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Î½¼ÂÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡×¡Ö¹â·ì°µ¡×¡Ö¹üÁÆò¢¾É¡×¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤¬¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¤ÎºöÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÀÝ¼èÉÔÂ¤¬À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬Â¿¤¤¡×
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ÆüÅö¤¿¤ê25¡Á29g¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼è¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯Äã²¼¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¹â·ì°µ¤Î½Å¾É²½Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¯¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸ÎÌ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥«¥ê¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡×
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÀ°Ä²¸ú²Ì¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÏÈéÉæ¤äÇ´ËìÅù¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤ÄÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤êÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¹üÁÆò¢¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Õ¥ì¥¤¥ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸üÏ«¾Ê¤¬¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤¿±öÊ¬¤ÎÇÓÝõ¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Ç±öÊ¬¤ò¤È¤ê¤¹¤®¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ì°µ¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Á¡¢¹â·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ¤ä½Å¾É²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£Á´Ç¯Âå¤Ç¡ÈÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É
¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¡×¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ººÊó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤Ï¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤Ç230.9g¡¢½÷À¤Ç211.8g¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¿ôÃÍ¤ÎÄã¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ê¡ËÆâ¤ÇÃæ±ûÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬¡Ö·ò¹¯ÆüËÜ21¡ÊÂè»°¼¡¡Ë¡×¤Ç·Ç¤²¤ë350g¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï20Âå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÇÊ¿¶ÑÃÍ¤âÃæ±ûÃÍ¤â350g¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÏ«¾Ê¤Î·ò¹¯ÆüËÜ21¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîºÚÎÁÍý1»®¤¢¤¿¤ê¤ÏÌó70g¡£350g¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1¡Á2»®Ê¬¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¬¤ó¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Â¿¤á¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡È²Ã¹©¿©ÉÊ¤ËÍê¤Ã¤¿À¸³è¡É¤Ç¡¢¡ÖÌîºÚ¡×¡Ö²ÌÊª¡×¡Öµû¡×¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÌîºÚ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÞÉ½£³¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÏÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÞÉ½£´¤Ë¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹òÎà¡¢ÆýÎà¡¢ÆùÎà¤ÎÀÝ¼è¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Ì¼ÂÎà¤äµû²ðÎà¤Ê¤É¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢µû¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤«¤é¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë³Æ¼Ò¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æº£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿©ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢1¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¡¢2¤Ë¡ÖÃÍÃÊ¡×¡¢¤½¤·¤Æ3ÈÖÌÜ¤Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ì¡Ö¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ººÊó¹ð½ñ¡×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯3·î ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ë¡Í¡£¿©»ö¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢¤è¤¤±ÉÍÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð1ÈÖ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¡ÈÀÝ¤ê¤¹¤®¡É¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åü¼Á¤ä»é¼ÁÅù¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2024Ç¯5·î¹æ¤Î¡Ø±ÉÍÜ¤ÈÎÁÍý¡Ù¡Ê½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¤Çº´¡¹ÌÚÉÒÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ê¬Îà¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥¼¥ê¡¼¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡¢À®·Á²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅù¤¬¹âÅÙ¤Ê²Ã¹©¿©ÉÊ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤«¤éÓÏ¹¥ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÀÚÀÝ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë49ÏÀÊ¸¤Î988Ëü8373¿Í¤Î¥á¥¿²òÀÏ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë½Û´Ä´ï¼À´µ¡¢Á´»à°ø¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÉÔ°Â¾ã³²¡Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¡ËÅù¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡ÌLane MM et al.: BMJ 284: e077310¡Ê2024¡Ë¡Í¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤ÊÌîºÚ¤äµû¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤Ç±ÉÍÜ¤òÊä¤¨¤ë¤Î¤«
¤¿¤À¡¢Ë»¤·¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌîºÚ¤Èµû¤ò¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¬¤¤¤ÞÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶áÇ¯³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢±ÉÍÜ¤Î°ìÉô¤òÊä¤¦¿©ÉÊ¤Ï¿ôÂ¿¤¯³«È¯¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÜ¼ï¤Ç¤¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©ÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢CM¤Ê¤É¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡Ö±ÉÍÜ¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö´°Á´¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°¿©·ç¤«¤µ¤º¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¸¦µæ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤ò¡Ö5½µ´Ö¡×Â³¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢BMI¤ä·ì±Õ¤Î¿ôÃÍ¤¬Àµ¾ï²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤Ê¤É¤â½ù¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ÌWilcox MD, et al.: A pilot pre and post 4 week intervention evaluating the effect of a proprietary, powdered, plant based food on micronutrient status, dietary intake, and markers of health in a healthy adult population. Front Nutr. 9:945622¡Ê2022¡Ë¡Í¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÍ½È÷·²´Þ¤á¤ë¤È2000Ëü¿ÍÄ¶¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ï¯Êó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸½ºß¤â¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¿©»ö»ØÆ³¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©¸Â¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤¬Ì£µ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËþÂ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤¬º£°Ê¾å¤Ë¿Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò²áÉÔÂ¤Ê¤¯¤È¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â·ì°µÅù¡¢¾É¾õ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤Ë´µ¼Ô¿ô¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ºÒ³²»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÐ»³Ãæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿©¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©¡×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë
¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤Î·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¯¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÏÂ¿©¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¥¹¡¼¥×¤ä¥½¡¼¥¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÍÎ¿©¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÏÂ¿©¤Ë¤Ï¿©ºà¤Î·Á¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢90Ç¯°Ê¾å¡¢ÏÂ¿©¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸½ºß»ä¤Ï¡¢Ëè¿©¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç³Ø¤Î¿©Æ²¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¸¦µæ¼¼¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤ò½µ¤Ë°ìÅÙ¤«¡¢ÆóÅÙ¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÉÑÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Âç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¸þ¤±¤Î»î¿©²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³§¡¢¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤Êý¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¢¤È10Ç¯¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¦¤Ê¤®¤ÎÇÝÍÜÆù¤Î¸¦µæ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆüÊÄËë¤·¤¿2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤ÎÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥ß¥é¥¤¤ÎÅÔ»Ô¡×¤Ç¤â¡ÖÇÝÍÜÆù¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´°Á´±ÉÍÜ¿©¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ìÀÎÁ°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤»ä¤â¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¹áÀî Ì÷Íº¡Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤ä¤¹¤ª¡Ë
½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÉû³ØÄ¹
1932Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡¢À»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô½õ¼ê¡¢¿®½£Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡¢ÊÆ¹ñ¥³¡¼¥Í¥ëÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢¼«¼£°å²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡¢½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¼«¼£°å²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÉû³ØÄ¹¡£ÀìÌç¤ÏÀ¸²½³Ø¡¦Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¡¦¿ÍÂÎ±ÉÍÜ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø92ºÐ¡¢±ÉÍÜ³Ø¼Ô¡£¤¿¤À¤ÎÄ¹À¸¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡Ø²Ê³Ø¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¿·¡¦Ä«¿©¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ø¹áÀîÌ÷Íº¶µ¼ø¤Î¤ä¤µ¤·¤¤±ÉÍÜ³Ø¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¡¢¡ØÏ·²½¤ÈÀ¸³è½¬´·¡Ù¡ØÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤òËÉ¤°¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÉû³ØÄ¹ ¹áÀî Ì÷Íº ¹½À®¡áÃÓ¸ý¾Í»Ê¡Ë