¡Ö£±·î¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¥¯¥é¥Ö¤¬25ºÐJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡ÈºÆ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡É¤«¡£Êä¶¯¸õÊä¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤Ë¡Ä¡×
¡¡²Æ¤Ë±½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åß¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØFootball League World¡Ù¤Ï11·î23Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤¬£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÊä¶¯¸õÊä¤È¤¹¤ë£³Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤ÎDFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£Âç³Ø½Ð¿È¤Ç2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤ÇJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë29»î¹ç½Ð¾ì¡¢£³ÆÀÅÀ¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£²Æ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µþÅÔ¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Football League World¤Ïº£²ó¡¢Ê¡ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤Ï£··î¤Ë25ºÐ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤¬¿··ÀÌó¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£±·î¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤È¤¤¤¦Ìî¿´¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¯¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×°ÜÀÒ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤í¤¦¡£¤è¤êÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥°¤ÇÄê´üÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¹â¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Õ¥¯¥À¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤À¡£¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹ç¤¦¡£J£±¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¿·Á¯¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê°ÜÀÒ»Ô¾ì¤È¤¹¤ë°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡22Æü¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç£±¡Ý£µ¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢16Àá¤ò¾Ã²½¤·¤Æ£¶¾¡£µÊ¬¤±£µÇÔ¡£23¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç13°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤È¤Ï£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Àï¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÄ©Àï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×
