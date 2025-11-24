¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡4Æü´Ö³«ºÅ¡ÛÏÂÅÄ·óÊå¡¡2ÀáÏ¢Â³V¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¥¬¥¤¥ÉÇÕ¡×¤Ï¡¢24Æü¤Ë3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢25Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î½»Ç·¹¾¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÏÂÅÄ·óÊå¡Ê38¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¡¢½éÆüÁªÈ´ÁÈ¤ÎÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÍ½Áª¤ò3°Ì¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£¸«»ö¤Ë7ÀáÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à56¹æµ¡¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¡¢½éÆüÁªÈ´Àï¤Ï6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ê¤Ï¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤È¡¢¤½¤Ä¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶á¶·¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¾è¤ê¤Ë¤¯¤¤Ãæ·ø¡£¥Ú¥éÄ´À°¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¡×¤È¤¿¤Ã¤×¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¡Éé¤Ë½Ð¤ëÊ¢¤Å¤â¤ê¤À¡£
¡¡3¹æÄú¤Ï¹¶¤á¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÄ´À°¤ò»Ü¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¿¡¼¥ó¤ÇÏ¢Â³V¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£