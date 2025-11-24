¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¤¯¤ó¡¢Â¿Ê¬º£Ç¯¡Ä¡×¡¡µå³¦¤Î¡ÈÄêÀâ¡ÉÊ¤¤·¤¿¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡¡NHK¡¡BS¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Èµå¼±ñ¤ÎÄ¹ÃË¡É¤³¤ÈÈÖÁÈÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬½Ð±é¡£µå³¦¤Î¡ÈÄêÀâ¡É¤òÊ¤¤¹¿ô»ú¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é12Ç¯ÌÜ¡£º£´üÂè2²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»àµå¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ¤Ë¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë»àµå¡£¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆâ³Ñ¤ò¸·¤·¤¯¹¶¤á¤é¤ì¤¿Ëö¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢»àµå¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¾Ú¡Ê¤¢¤«¤·¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡NPBÎòÂå5°Ì¤Î525ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÎòÂåºÇÂ¿196»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¸µÀ¾Éð¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤âVTR¤ÇÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡£½©»³¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö5¸Ä¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¯´Ö5»àµå¤°¤é¤¤¤Ï¿©¤é¤¦¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤Ë¡Ö¡ÊÇ¯´Ö¡Ë¥¼¥í¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÍè¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ê¸·¤·¤¯¡Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¥¼¥í¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£º´Æ£µ±ÌÀ¤¯¤ó¡¢Â¿Ê¬º£Ç¯¡¢³Î¤«¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ëº£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë»àµå¥¼¥í¡£
¡¡23ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¤Ç¤È¤â¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤À¤Ã¤¿Æ±Î½¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬º£µ¨12»àµå¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½©»³¤Ïº´Æ£µ±¤Î0»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÇÂÇÅÀ²¦¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò³Í¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤è¤±Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»þ¤ËµÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¼Î¤Æ¤Æ¤ëÂÇÀÊ¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¥¼¥í¤Ã¤Æ¡ÄËÜÍè¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¹¶¤áÊý¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶áÇ¯¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò2¿Í¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¿µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³2´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï2020Ç¯¤¬5»àµå¤Ç2021Ç¯¤¬7»àµå¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï3´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿2022Ç¯¤¬7»àµå¡¢2´§²¦¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ï4»àµå¤À¤Ã¤¿¡£
