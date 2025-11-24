Â¼ÅÄÎÊÂÀ»á¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ë¤«¤«¤ë½Å°µ¤ò»ØÅ¦¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤»¤ÐÀ¤´Ö¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½°æ¾åÂó¿¿¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¸µWBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¤ÎÂ¼ÅÄÎÊÂÀ»á¡Ê39¡Ë¤¬¡ÖPRIME VIDEO BOXING 14¡×¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜÃæ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤â¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿¹¥»î¹ç¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë¤è¤ëWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡£
¡¡Â¼ÅÄ»á¤Ï8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦Ä©Àï¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÅ·¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¡ÊÀ¨¤¤¡ËÁª¼ê¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÀ¤´Ö¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èó¾ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ÈÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÎ¾³Í¤ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Æá¿ÜÀî¤¯¤ó¡×¤È¡¢¤Ï¤Í¤Î¤±¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£